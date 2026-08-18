भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर आवागमन में नहीं होने दी जाएगी दिक्कत; सरकार व प्रशासन करेंगे व्यवस्था, बोले ऊर्जा मंत्री

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर में गंगा नदी पर स्थित लाइफलाइन कहे जाने वाले क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन (मरम्मत) का कार्य 29 अगस्त से शुरू किया जाएगा, जिसके चलते सेतु पर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। आगामी दिनों में दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ महापर्व और गंगा के जलस्तर में वृद्धि से संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोगों के सामने आवागमन का बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका है।

इस मुद्दे पर बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सेतु के मरम्मत कार्य के दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार और जिला प्रशासन वैकल्पिक आवागमन के लिए पूरी और पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

यह बात ऊर्जा मंत्री ने स्थानीय एक होटल में नागरिक विकास समिति सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अपने सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। 'पर्व आते रहेंगे, सरकार व प्रशासन पूरी तरह अलर्ट' त्योहारों और बाढ़ के मौसम में पुल बंद होने के सवाल पर मंत्री ने कहा, "बाढ़ का समय है और हम लोग स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। पर्व-त्योहार तो आते रहते हैं, लेकिन सुरक्षा और सेतु का पुनर्निर्माण भी बेहद जरूरी है। सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लोगों की सुविधा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।"

वहीं, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पीपा पुल (पांटून ब्रिज) के निर्माण की बात को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सावन-भादो और बाढ़ के सीजन में तेज जलप्रवाह के कारण पीपा पुल हटा लिया जाता है, इसलिए इस मौसम में पीपा पुल का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

28 दिनों में बना था बेली ब्रिज, नवंबर तक दौड़ेंगे भारी वाहन ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हुआ है, इसलिए इसके स्थायी सुधार और तकनीकी पुनर्स्थापन में समय लगना स्वाभाविक है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में जब पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, तब सरकार ने तत्परता दिखाते हुए रिकॉर्ड 28 दिनों के भीतर बेली ब्रिज तैयार करवाकर आवागमन बहाल कर दिया था।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में बेली ब्रिज के माध्यम से केवल छोटी गाड़ियों का परिचालन कराया जा रहा है। आगामी 29 अगस्त से शुरू होने वाले पुनर्स्थापन कार्य को तेजी से पूरा कर नवंबर माह तक सेतु को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारी व बड़े वाहनों का नियमित संचालन भी सुचारू हो जाएगा।

भागलपुर के विकास के लिए सरकार संकल्पित: मंत्री प्रेस वार्ता से पूर्व ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नागरिक विकास समिति एवं अन्य प्रबुद्ध सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भागलपुर के समग्र विकास के रोडमैप पर सकारात्मक चर्चा हुई है। सरकार भागलपुर के आधारभूत ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।