भागलपुर विक्रमशिला सेतु 29 अगस्त से 3 महीने के लिए होगा बंद; RCD ने नहीं मानी तारीख बढ़ाने की मांग

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बाढ़ और गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बीच क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन (मरम्मत) कार्य को 15 दिनों के लिए आगे बढ़ाने के जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर पथ निर्माण विभाग (RCD) ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तय पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 29 अगस्त से सेतु को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर पुनर्स्थापन कार्य शुरू किया जाएगा, जो आगामी 30 नवंबर तक यानी पूरे तीन महीने जारी रहेगा।

पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के अनुसार, कार्य टालने को लेकर मुख्यालय को पत्र भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। इस स्थिति में 28 अगस्त की देर रात से ही सेतु पर बैरिकेडिंग लगाकर 29 अगस्त से पूरी तरह यातायात रोक दिया जाएगा।

दुर्गा पूजा और छठ जैसे बड़े त्योहारों में बढ़ेगी फजीहत जैसे-जैसे 29 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन करने वाले लाखों लोगों की चिंताएं गहराती जा रही हैं। आगामी महीनों में दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा और लोकआस्था का महापर्व छठ जैसे बड़े त्योहार हैं। ऐसे व्यस्त त्योहारी सीजन में सेतु के तीन माह तक बंद रहने से आम यात्रियों, मरीजों और व्यवसायियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

गंगा पार करने के लिए ठोस वैकल्पिक रणनीति का अभाव तीन महीने तक सेतु बंद रहने के दौरान गंगा पार कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई पुख्ता और ठोस वैकल्पिक कार्ययोजना धरातल पर तैयार नहीं दिख रही है।

अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) कुंदन कुमार ने बताया कि बड़े मालवाहक जहाजों (रो-रो या वेसल) के संचालन को लेकर बैठक और निर्णय की जानकारी जिलाधिकारी के स्तर से ही स्पष्ट होगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पिछली बार बड़ी नावों के संचालन व राहत के लिए आपदा विभाग ने राशि दी थी। फिलहाल आरसीडी के पास उपलब्ध राशि को वापस लेकर वैकल्पिक व्यवस्था में लगाने पर विचार चल रहा है।