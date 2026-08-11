विक्रमशिला सेतु पर तीसरे दिन भी भीषण जाम, 7 घंटे फंसे रहे वाहन, पैदल चले लोग
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर लगातार तीसरे दिन भीषण जाम लगा रहा, जिससे सात घंटे तक गाड़ियां रेंगती रहीं और आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। वाहनों ...और पढ़ें
HighLights
विक्रमशिला सेतु पर लगातार तीसरे दिन भीषण जाम।
सात घंटे तक रेंगती रहीं गाड़ियां, लोग पैदल चले।
भारी वाहनों के खड़े रहने से सेतु पर असर संभव।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। सेतु पर लगातार तीसरे दिन मंगलवार को भी भीषण जाम लगा रहा, जिससे आम लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। नवगछिया से भागलपुर जीरोमाइल के बीच करीब सात घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।
सुबह करीब नौ बजे शुरू हुआ जाम का सिलसिला शाम चार बजे के बाद ही थम सका, जिसके बाद वाहनों का परिचालन सामान्य हो पाया। इस दौरान पूरा दिन गाड़ियां सेतु पर रेंगती नजर आईं। समय पर गंतव्य तक न पहुंच पाने के कारण कई कार्यालय जाने वाले कर्मियों और कामकाजी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
संचालन का अंतराल बढ़ने और ओवरटेकिंग से बढ़ी समस्या
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में वाहनों के संचालन का अंतराल 20 मिनट से बढ़कर एक घंटे होने के कारण यह स्थिति विकट हुई। वाहनों के भारी दबाव और ओवरटेकिंग की होड़ ने स्थिति को और गंभीर बना दिया।
चार किमी पैदल चले लोग
उमस भरी गर्मी के बीच घंटों सेतु पर फंसे रहने से राहगीरों की हालत खराब हो गई। स्थिति इतनी बदतर थी कि कई लोगों को अपनी मजबूरी में चार किलोमीटर तक की दूरी पैदल ही पुल पार करके तय करनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि रविवार को देवघर में पूजा-अर्चना कर लौट रहे श्रद्धालुओं की वजह से वाहनों का दबाव अचानक काफी बढ़ गया है।
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सेतु पर खड़े वाहनों के प्रभाव को लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
लगातार घंटों तक एक ही जगह वाहनों के खड़े रहने और हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर बार-बार ब्रेक लगने से विक्रमशिला सेतु की संरचना पर पड़ने वाले असर को लेकर जानकारों से राय ली गई।
इस संबंध में विशेषज्ञ एवं सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता मनोरंजन कुमार पांडेय ने बताया कि बाइक, ऑटो, टोटो और कारों के जाम में फंसने तथा डेढ़ से दो घंटे तक एक ही स्थान पर खड़े रहने से सेतु की बनावट पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि 10 टन या उससे अधिक वजन वाले भारी वाहनों के लंबे समय तक खड़े रहने से सेतु की सेहत पर असर पड़ सकता है।