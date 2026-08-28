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भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर दोपहर में 15 किलोमीटर का महाजाम, रात तक रेंगती रहीं गाड़ियां

By Navaneet Mishra Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 28 Aug 2026 02:18 PM (IST)

विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज शुरू होने के बावजूद नवगछिया से भागलपुर जीरोमाइल तक 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को 4-5 घंटे तक फंसे रहना पड़ा।

भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर दोपहर में 15 किलोमीटर का महाजाम, रात तक रेंगती रहीं गाड़ियां

भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर दोपहर में 15 किलोमीटर का महाजाम, रात तक रेंगती रहीं गाड़ियां

HighLights

  1. विक्रमशिला सेतु पर 15 किमी लंबा भीषण जाम।

  2. बेली ब्रिज खुलने के बावजूद 4-5 घंटे लगे पार करने में।

  3. कांवड़ियों के वाहन और खराब प्रबंधन जाम का कारण।

जागरण टीम, भागलपुर। बेली ब्रिज शुरू होने के बाद जाम से राहत की उम्मीद कर रहे लोगों की परेशानी गुरुवार को और बढ़ गई। नवगछिया से भागलपुर जीरोमाइल के बीच करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। विक्रमशिला सेतु के करीब 4.7 किलोमीटर हिस्से को पार करने में लोगों को चार से साढ़े चार घंटे तक लग गए। दोपहर में शुरू हुआ जाम देर रात तक वाहनों की रफ्तार को प्रभावित करता रहा।

सुबह करीब 11 बजे वाहनों का दबाव बढ़ना शुरू हुआ। बाइक, आटो, कार और व्यावसायिक वाहनों की कतार बढ़ती गई। जल्द निकलने की होड़ में वाहन चालक आड़े-तिरछे ओवरटेक करने लगे। इससे दोनों लेन में आवाजाही प्रभावित हुई और यातायात व्यवस्था चरमरा गई।

ओवरटेक से बिगड़ी स्थिति, एंबुलेंस भी फंसी

जाह्नवी चौक के आगे पहुंचते ही वाहनों के बीच से निकलने की होड़ शुरू हो गई। करीब 11:30 बजे रफ्तार बेहद धीमी हो गई और दोपहर 12 बजे के बाद जाम विकराल हो गया। एंबुलेंस और मरीजों के वाहन भी जाम में फंसे रहे। तेज गर्मी में मरीजों और उनके स्वजन की परेशानी बढ़ गई।

कई स्थानों पर लोग वाहनों पर पानी डालते दिखे। छोटे बच्चों को गोद में लेकर कुछ यात्री पैदल पुल पार करने को मजबूर हुए। पुल पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से भी परेशानी हुई।

कांवड़ियों के वाहनों से बढ़ा दबाव

देवघर से लौट रहे कांवड़ियों के वाहनों और पैदल यात्रियों की संख्या बढ़ने से दबाव और बढ़ गया। जाम में फंसे लोगों और ओवरटेक करने वाले वाहन चालकों के बीच कहासुनी भी हुई।

पाया संख्या 101 के पास कुछ देर हो-हल्ला हुआ। बाइक से गुजर रहे पुलिसकर्मियों को लोगों ने रोककर जाम छुड़ाने का आग्रह किया। पुलिस और स्थानीय लोगों के प्रयास से वाहनों की आवाजाही धीरे-धीरे शुरू हुई।

बेली ब्रिज पार करने में भी लगे 25-30 मिनट

वन-वे व्यवस्था के बावजूद बेली ब्रिज पर भी वाहनों को 25 से 30 मिनट लग रहे थे। वाहन चालक बालक कुमार ने बताया कि पहले विक्रमशिला सेतु पार करने में करीब आधा घंटा लगता था, लेकिन अब चार से पांच घंटे तक लग रहे हैं। इससे समय व ईंधन की बर्बादी के साथ कमाई पर भी असर पड़ रहा है।

ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उठे सवाल

लोगों का कहना है कि बेली ब्रिज शुरू होने के बाद वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका के बावजूद पुल पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी नहीं दिखी। ओवरटेक करने वाले वाहनों पर तत्काल कार्रवाई नहीं होने से स्थिति बिगड़ती गई।

ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा कि वाहन चालकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश है। कांवड़ियों और अन्य वाहनों का दबाव आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती और ओवरटेक पर प्रभावी रोक जरूरी है।