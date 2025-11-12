Bhagalpur Election Result 2025: भागलपुर की 7 में से 5 सीटों पर NDA को बढ़त, 2 पर कांटे की टक्कर; किसकी हार, किसकी जीत?
Bhagalpur Vidhan Sabha Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले की सात में से पांच सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल रही है, जबकि दो सीटों पर कांटे की टक्कर है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा व भाजपा के रोहित पांडेय के बीच कांटे की टक्कर है। यहां एनडीए प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है। विकास से मरहूम दक्षिणी क्षेत्र की जनता ने एनडीए प्रत्याशी को गले लगा लिया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Vidhan Sabha Result 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले के पांच सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल रही है, जबकि दो सीटों पर कांटे की टक्कर है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा व भाजपा के रोहित पांडेय के बीच कांटे की टक्कर है। यहां एनडीए प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है।
विकास से मरहूम दक्षिणी क्षेत्र की जनता ने एनडीए प्रत्याशी को गले लगा लिया है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत का दम भर रहे हैं। कांग्रेस जहां एम-वाई व पचपौनिया वोटों के सहारे बाजी मारने का दम भर रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी वैश्य, सवर्ण व पचपौनिया वोटरों के सहारे अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां भाजपा व राजद के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा से मुरारी पासवान को यहां बढ़त मिल रही है।
पहली बार चुनाव लड़ रहे मुरारी पासवान लंबे समय से आरएसएस के लिए काम कर रहे थे। इसका फायदा उन्हें मिला है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राजद व एलजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। इस सीट पर जीत हार का अंतर कम वोटों के अंतर से होगा।
सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र जदयू व राजद के बीच टक्कर है। यहां जदयू प्रत्याशी एक बार फिर बढ़त बनाने में सफल है। जनता ने यहां विकास के मुद्दे पर वोटिंग की है। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में भी जदयू व राजद के बीच टक्कर है। यहां भी जदयू प्रत्याशी बढ़त बनाने में सफल रहे हैं।
बिहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भाजपा के कुमार शैलेंद्र व वीआइपी की अर्पणा कुमारी के बीच कांटे की टक्कर है। यहां जीत-हार का अंतर काफी कम होने के संकेत मिल रहे हैं।
गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जदयू के शैलेश कुमार व वीआइपी के प्रेम सागर के बीच मुकाबला है। यहां जदयू प्रत्याशी बढ़ बनाए हुए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।