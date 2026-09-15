जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Variety Chowk Renamed Agrasen Chowk: भागलपुर के हृदयस्थल कहे जाने वाले ऐतिहासिक वैरायटी चौक का नाम बदलकर अब विधिवत रूप से 'महाराजा अग्रसेन चौक' किया जाएगा। इसके साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकृत शहर के हजारों व्यापारियों को नगर निगम से अलग से ट्रेड लाइसेंस लेने के दोहरे झंझट से भी बड़ी राहत मिलने जा रही है।

सोमवार को जिला अग्रवाल सम्मेलन के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा से सर्किट हाउस में औपचारिक मुलाकात कर व्यापारियों और शहर के सामाजिक सरोकारों से जुड़े इन दोनों गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से रखा। दोनों ही मांगों पर मंत्री ने बेहद सकारात्मक रुख अपनाते हुए शीघ्र प्रशासनिक आदेश और गजट जारी करने का भरोसा दिलाया है।

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को अवगत कराया कि वैरायटी चौक का नामकरण समाज के कुलपुरुष और त्याग-सद्भाव के प्रतीक महाराजा अग्रसेन के नाम पर 'अग्रसेन चौक' करने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। इस पर सहर्ष प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, "आज से आप लोग इसे अग्रसेन चौक ही बोलिए।" उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नाम परिवर्तन की विधिवत प्रशासनिक और आधिकारिक प्रक्रिया को बिना किसी अनावश्यक विलंब के शीघ्र पूरा किया जाए।

जीएसटी व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस से मुक्ति मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार जगत का सबसे ज्वलंत मुद्दा उठाते हुए कहा कि जो व्यापारी पहले से ही जीएसटी के तहत निबंधित हैं और विधिवत टैक्स अदा कर रहे हैं, उन पर नगर निगम द्वारा अलग से ट्रेड लाइसेंस लेने और वार्षिक शुल्क चुकाने का अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। इस दोहरी व्यवस्था से व्यापारियों को अनावश्यक कागजी औपचारिकताओं और परेशानियों से गुजरना पड़ता है।

जिला अग्रवाल सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा से मिलकर सौंपे दो प्रमुख मांग पत्र

वैरायटी चौक का नामकरण 'महाराजा अग्रसेन चौक' करने पर मंत्री ने दी हरी झंडी, कहा— 'आज से इसे अग्रसेन चौक ही बोलिए'

जीएसटी (GST) में पंजीकृत व्यापारियों को अलग से नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से मिलेगी मुक्ति

मंत्री ने दिया भरोसा— विजयादशमी तक विभाग जारी कर देगा ट्रेड लाइसेंस से जुड़ा आधिकारिक गजट, कागजी प्रक्रिया तेज इस विषय पर विभागीय संज्ञान की जानकारी देते हुए मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि भागलपुर से अभिषेक कुमार जैन द्वारा जीएसटी से जुड़े ट्रेड लाइसेंस विसंगति को लेकर विभाग से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है और आवश्यक कानूनी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं।

विजयादशमी तक गजट मंत्री ने स्पष्ट किया कि नगर विकास विभाग इस दिशा में नियम सरलीकरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि विजयादशमी पर्व तक इस संबंध में आवश्यक नीतिगत घोषणा और आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी करने की दिशा में कार्य चल रहा है, जिसके बाद व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता से स्थायी राहत मिल जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री का जताया आभार इस महत्वपूर्ण बैठक में भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष बद्री प्रसाद छापोलिका, वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक भिवानीवाला, आशीष, अभिषेक कुमार जैन और अश्वनी जोशी मोंटी मुख्य रूप से शामिल रहे। दोनों प्रमुख मांगों पर त्वरित और सकारात्मक रुख अपनाने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री नीतीश मिश्रा के प्रति आभार जताया।