भागलपुर में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं: राखी बांधने से पहले नदी में डूबीं 3 बहनें, शव बरामद

संवाद सूत्र, पीरपैंती (भागलपुर)। पीरपैंती थाना क्षेत्र के ओलनी टोला मरगंग धार में नहाने गई तीन बच्चियां डूबकर लापता हो गईं। साथ में स्नान कर रहे अन्य दो बच्चियों ने निकालकर शोर मचाया तब तक स्वजन एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण वहां पहुंचे तथा खोजबीन शुरू कर दी।

लोगों ने इसकी सूचना पीरपैंती थाना पुलिस एवं अंचल प्रशासन को दी। जानकारी मिलते ही पीरपैंती थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीणों ने काफी खोजबीन कर दो बच्चियों को पानी से बाहर निकाला, जिसकी मौत हो चुकी थी। तीसरी बच्ची का ग्रामीण खोजबीन करने में जुटे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, रक्षाबंधन को लेकर ओलनी टोला निवासी मुन्ना पासवान की दो पुत्री उच्च विद्यालय बुधचक की दशम की छात्रा मोनाली कुमारी (17 वर्ष) एवं मध्य विद्यालय ओलनीटोला की आठवीं की छात्रा चंदा कुमारी (16 वर्ष) तथा अरविंद पासवान की एक पुत्री मध्य विद्यालय ओलनीटोला की चौथी कक्षा की छात्रा अभिलाषा कुमारी (8 वर्ष) गांव की अन्य दो बच्चियों के साथ मरगंग धार में नहाने गई थी। जहां तेज बहाव में तीनों डूबने लगी। साथ नहा रही दो बच्चियों ने बाहर निकाल कर शोर मचाया।

तब तक ग्रामीण पहुंच कर खोजबीन में जुट गए। उधर, जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसर गया। तीनों बच्चियों के घर में कोहराम मच गया। मोनाली एवं चंदा की मां रानी देवी तथा अभिलाषा की मां क्रांति देवी सहित तीनो के स्वजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा था।