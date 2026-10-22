विंध्याचल जाने वाले रेल यात्री ध्यान दें... भागलपुर रूट की प्रमुख ट्रेनों का 2 मिनट का ठहराव, 26 अक्टूबर तक सुविधा
Navratri Special Train Stoppage Vindhyachal: रेलवे ने शारदीय नवरात्रि मेले के लिए विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर भागलपुर रूट की प्रमुख ...और पढ़ें
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विंध्याचल स्टेशन पर ट्रेनों को 2 मिनट का अस्थायी ठहराव।
शारदीय नवरात्रि मेले के लिए श्रद्धालुओं को सीधी सुविधा।
भागलपुर रूट की प्रमुख ट्रेनें 26 अक्टूबर तक रुकेंगी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Navratri Special Train Stoppage Vindhyachal: शारदीय नवरात्रि मेले के पावन अवसर पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी के दर्शनार्थ जाने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है।
उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने भागलपुर से खुलने और इस रेलखंड से होकर गुजरने वाली प्रमुख लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को विंध्याचल स्टेशन पर 2-2 मिनट का अस्थायी ठहराव (स्टॉपेज) प्रदान किया है। रेलवे द्वारा दी गई यह विशेष सुविधा आगामी 26 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
श्रद्धालुओं को मिलेगी सीधी सुविधा, यात्रा होगी सुगम
नवरात्रि के दौरान पूर्वांचल और बिहार से भारी संख्या में श्रद्धालु मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम पहुंचते हैं। नियमित ट्रेनों में विंध्याचल का ठहराव न होने अथवा सीमित स्टॉपेज के कारण यात्रियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) या मिर्जापुर उतरकर सड़क मार्ग से जाना पड़ता था। रेलवे के इस निर्णय से भागलपुर, मुंगेर, किऊल और सीमांचल क्षेत्र के श्रद्धालुओं को अब विंध्याचल स्टेशन पर सीधे उतरने और चढ़ने की सीधी सुविधा मिलेगी।
दोनों दिशाओं में 2 मिनट रुकेंगी ये ट्रेनें
रेलवे अधिकारियों से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अप और डाउन दोनों दिशाओं में निम्नलिखित ट्रेनों को विंध्याचल स्टेशन पर दो मिनट का प्रायोगिक ठहराव दिया गया है:
गाड़ी संख्या 12335/12336 भागलपुर – लोकमान्य तिलक टर्मिनस – भागलपुर एक्सप्रेस
गाड़ी संख्या 15657/15658 दिल्ली – कामाख्या – दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल
गाड़ी संख्या 15647/15648 लोकमान्य तिलक टर्मिनस – गुवाहाटी – लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस
रेलवे प्रशासन ने संबंधित स्टेशनों और नियंत्रण कक्षों को समय सारिणी और ठहराव का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि नवरात्रि मेले के दौरान रेल यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।