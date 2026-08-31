40 फीट की सड़कें घटकर रह गईं 15 फीट: भागलपुर में न पार्किंग बनी और न सजी खाऊ गली, ट्रैफिक जाम से हलकान शहरवासी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहर को भीषण जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कर व्यवस्थित स्वरूप देने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा प्रस्तावित ‘खाऊ गली’ (फूड स्ट्रीट) और ‘वाहन पार्किंग’ की योजना फिलहाल फाइलों में ही दबी नजर आ रही है। जून माह में आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी यह योजना धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले सकी है।

योजना के तहत टाउन प्लानर को शहर के प्रमुख व्यावसायिक व भीड़भाड़ वाले इलाकों में उपयुक्त स्थल चिह्नित कर पार्किंग और वेंडिंग जोन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नगर निगम का उद्देश्य अलग-अलग स्थानों पर व्यवस्थित पार्किंग स्थल विकसित कर उन्हें निविदा (ठेके) के माध्यम से संचालित करना था, जिससे सड़क किनारे अवैध व बेतरतीब पार्किंग पर अंकुश लगने के साथ-साथ निगम के राजस्व में भी नियमित वृद्धि हो सके। इसके साथ ही खान-पान की दुकानें लगाने वाले फुटकर विक्रेताओं के लिए सुव्यवस्थित ‘खाऊ गली’ विकसित करने पर सहमति बनी थी।

खिरनीघाट में ट्रॉलीनुमा स्टॉल देने की थी योजना स्थायी समिति की बैठक में महानगरों की तर्ज पर आधुनिक व आकर्षक ट्रॉलीनुमा स्टॉल तैयार कर वेंडरों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। इन स्टॉलों को सड़क किनारे निर्धारित पीले/सफेद चिह्नों के भीतर व्यवस्थित तरीके से लगाया जाना था, ताकि पैदल यात्रियों का आवागमन बाधित न हो। पहले चरण में खिरनीघाट मार्ग पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की बात कही गई थी, किंतु विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे न बढ़ने से यह पहल भी ठंडे बस्ते में है।

40 फीट की सड़कें घटकर रह गईं 15 फीट पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के चलते वाहन चालक सड़कों पर ही वाहन पार्क करने को विवश हैं। लोहिया पुल से डिक्शन मोड़, स्टेशन चौक और पटेल बाबू रोड से कचहरी चौक के बीच अनियंत्रित पार्किंग जाम का सबसे प्रमुख कारण बनी हुई है।

बाजार क्षेत्रों में दुकानों के ठीक आगे दोपहिया और चारपहिया वाहन खड़े रहने से करीब 40 फीट चौड़ी सड़क की उपयोगी चौड़ाई घटकर महज 15 से 20 फीट रह जाती है। नतीजतन दिनभर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि पार्किंग और वेंडिंग जोन धरातल पर उतर जाएं, तो सड़कों पर यातायात का दबाव काफी कम हो जाएगा।