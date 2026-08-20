भागलपुर : स्कूल में खेल सिखाने वाले शिक्षक रोजी की दौड़ में; 4 माह से मानदेय ठप होने पर बेच रहे झालमुड़ी व अगरबत्ती

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सुबह स्कूल के मैदान में बच्चों को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पीटी और खेलकूद कराने वाले हाथ, घंटी बजते ही परिवार का पेट पालने के लिए दो जून की रोटी की जुगत में लग जाते हैं। भागलपुर जिले में वर्ष 2022 में नियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की यह बेबसी सरकारी दावों और व्यवस्था की पोल खोलती है।

अल्प मानदेय और उस पर भी पिछले चार माह से भुगतान ठप होने के कारण ये शिक्षक स्कूल के बाद झालमुड़ी की दुकान लगाने, फूड डिलीवरी बॉय बनने और अगरबत्ती बेचने जैसे छोटे-मोटे काम करने को मजबूर हैं। स्कूल में मास्टर साहब, बाहर झालमुड़ी विक्रेता सन्हौला प्रखंड के अमडंडा मध्य विद्यालय में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक निशांत कुमार स्कूल में करीब दो घंटे की अपनी निर्धारित ड्यूटी पूरी करने के बाद विद्यालय के बाहर ही झालमुड़ी और स्टेशनरी की दुकान सजाते हैं। विडंबना यह है कि जिन बच्चों को वे मैदान में अनुशासन और खेल सिखाते हैं, छुट्टी के बाद वही बच्चे उनकी दुकान पर झालमुड़ी खरीदते दिखते हैं।

निशांत बताते हैं कि दुकान से रोज 300 से 400 रुपये की अतिरिक्त कमाई हो जाती है। शुरुआत में झिझक होती थी, लेकिन बच्चों की परवरिश और घर की जरूरतों ने लाचार कर दिया। कोई कर रहा जोमैटो डिलीवरी तो कोई बेच रहा अगरबत्ती जिले में यह स्थिति केवल निशांत की ही नहीं है। राजांदीपुर मध्य विद्यालय में कार्यरत अमित कुमार स्कूल के बाद बाइक उठाकर जोमैटो में फूड डिलीवरी का काम करते हैं। वहीं, लोदीपुर उर्दू विद्यालय में पदस्थापित मणिकांत कुमार साइकिल पर घूम-घूमकर अगरबत्ती बेचते हैं, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता है।

शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2022 में बहाली के समय उन्हें महज ₹8,000 मानदेय मिलता था, जो लंबे संघर्ष के बाद बढ़कर ₹16,000 हुआ, लेकिन महंगाई के दौर में यह राशि भी नाकाफी साबित हो रही है। 95 से अधिक अनुदेशक, 4 माह से वेतन का इंतजार जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में 95 से अधिक शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशक कार्यरत हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक संघ के जिला अध्यक्ष अभय मिश्रा ने आक्रोश जताते हुए कहा कि सरकार से पिछले चार वर्षों से पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा और सम्मानजनक वेतन देने की मांग की जा रही है। कम मानदेय के बावजूद पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है।