त्योहारों से पहले मिठास पर महंगाई का तड़का: भागलपुर में ₹68 प्रति किलो पहुंची चीनी; 12 दिनों में ₹24 तक बढ़े भाव

जागरण संवाददाता, भागलपुर। आगामी त्योहारी सीजन की दस्तक के साथ ही आम आदमी की रसोई के बजट पर महंगाई का नया बोझ पड़ गया है। भागलपुर के खुदरा और थोक किराना बाजारों में चीनी की कीमतों में अचानक आए तेज उछाल ने उपभोक्ताओं और हलवाइयों की चिंता बढ़ा दी है।

स्थानीय खुदरा बाजार में सामान्य चीनी की कीमत बढ़कर अब 68 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। महज दो पखवाड़े के भीतर कीमतों में हुए इस अप्रत्याशित इजाफे से त्योहारों की मिठास कड़वी होने लगी है। 12 दिनों में ₹24 का जबर्दस्त उछाल शहर के सुरखीकल स्थित किराना कारोबारी गुड्डू ने बताया कि बीते 10 से 12 दिनों के भीतर चीनी के दाम लगातार चढ़े हैं। पखवाड़े भर पहले तक जो चीनी खुदरा बाजार में 44 से 46 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, वह अब बढ़कर सीधे 68 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। यानी मात्र 12 दिनों में प्रति किलो करीब 24 रुपये की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। रोजमर्रा की जरूरत वाली बुनियादी खाद्य सामग्री के इतने कम समय में महंगे होने से आम घरेलू खरीदारों का मासिक बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है।

देश की प्रमुख थोक मंडियों में रिकॉर्ड तेजी थोक कारोबारी विपिन कुमार के अनुसार, चीनी के थोक भाव में आई राष्ट्रीय स्तर की तेजी का सीधा असर स्थानीय खुदरा बाजारों पर दिखाई दे रहा है। देश के प्रमुख चीनी उत्पादक व व्यापारिक केंद्रों में अगस्त माह के दौरान थोक दरों में भारी वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कोल्हापुर मंडी में चीनी के थोक भाव करीब 20 प्रतिशत तक बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। बाहरी मंडियों से आपूर्ति महंगी होने के कारण स्थानीय व्यापारियों को भी ऊंचे दामों पर माल उठाना पड़ रहा है, जिसका भार अंततः उपभोक्ताओं पर आ रहा है।

एथेनॉल निर्माण और त्योहारों की अग्रिम खरीदारी बड़ा कारण बाजार विशेषज्ञों और कारोबारियों के मुताबिक, कीमतों में इस तेज वृद्धि के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, केंद्र सरकार की नीति के तहत गन्ने के रस और शीरे के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में किया जाना है, जिससे चीनी का शुद्ध उत्पादन व कैरी-ओवर स्टॉक प्रभावित हुआ है।