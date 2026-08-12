भागलपुर स्टेशन पर खत्म होगी भीड़ की टेंशन! छठ पूजा तक बनेगा 'मॉड्यूलर वेटिंग हॉल', GM के ऑर्डर का इंतजार
भागलपुर स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए 2400 वर्गफीट में दो मंजिला मॉड्यूलर वेटिंग हॉल का निर्माण जल्द शुरू होगा। यह 10 करोड़ रुपये की लागत से छठ पूजा ...और पढ़ें
HighLights
भागलपुर स्टेशन पर मॉड्यूलर वेटिंग हॉल का निर्माण जल्द।
2400 वर्गफीट में दो मंजिला, 10 करोड़ की लागत।
छठ पूजा तक पूरा करने की योजना, भीड़ नियंत्रण हेतु।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) का आदेश मिलते ही भीड़ नियंत्रण के लिए भागलपुर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में बनने वाले मॉड्यूलर वेटिंग हॉल (स्थाई होल्डिंग एरिया) के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड की ड्राइंग को मंजूरी मिल गई है। छठ पूजा तक इस वेटिंग का निर्माण पूरा करने की योजना है।
दीपावाली और छठ पूजा को लेकर बनाए जाने वाले होल्डिंग एरिया की ड्राइंग को राइट्स ने तैयार किया है। अब कोलकाता स्थित जीएम कार्यालय से निर्माण शुरू कराने की मंजूरी मिलना बाकी है। 2400 वर्गफीट एरिया में 10 करोड़ रुपये से होल्डिंग एरिया बनाया जाना है। गेट नंबर एक के पास बाइक पार्किंग स्थल के ऊपर दो मंजिला इमारत बनेगी।
छठ पूजा और होली में भीड़ बहुत बढ़ जाती है। छठ पूजा में प्रतिदिन 30-35 हजार यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ पाई जाती है। होली में भी लगभग 20-25 हजार अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती हैं। लग्न के दौरान भी 10-12 हजार अतिरिक्त भीड़ बढ़ जाती है।
भीड़ नियंत्रण के लिए भागलपुर स्टेशन पर मॉड्यूलर वेटिंग हॉल को विकसित करने की घोषणा की गई है। यहां दो मंजिला होल्डिंग एरिया बनना है। यात्री सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए 2400 स्क्वायर मीटर में होल्डिंग एरिया निर्माण होना है।
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भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया में ही जनरल टिकटों की बिक्री के लिए काउंटर का निर्माण कराया जाएगा। टिकट कटा कर ही यात्रियों को होल्डिंग एरिया में प्रवेश की अनुमति होगी। वहां यात्रियों के लिए सिटिंग की व्यवस्था होने के साथ ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड व शौचालय की व्यवस्था रहेगी।
आरक्षण टिकट वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए अलग से इंट्री प्वाइंट बनेगा। वाहन स्टैंड के पास मॉड्यूलर वेटिंग हॉल बनता है तो यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वीआईपी गेट से लोग सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे और इसके लिए एस्कलेटर और फुटओवर ब्रिज का उपयोग करने की जरूरत भी कम पड़ेगी।
यहां से प्रतिदिन अप-डाउन 108 ट्रेनें गुजरती हैं। सामान्य दिनों में 50-55 यात्रियों का आवागमन होता है, जबकि छठ पूजा और होली के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है।
अधिकारियों के अनुसार, एक नंबर को छोड़ अन्य प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई कम है। प्लेटफॉर्म दो-तीन के एफओबी की सीढ़ियों की चौड़ाई भी काफी कम है। हालांकि, बीच वाले एफओबी की सीढ़ियों की चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही लिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है। उससे यात्रियों को कुछ राहत मिलेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाकर 24 कोच तक का करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।