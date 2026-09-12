दुर्गा पूजा, दिवाली व छठ पर भागलपुर से एक दर्जन ट्रेनें; दिल्ली, पुणे, मुंबई, मालदा, सूरत, बेंगलुरु, हरिद्वार रूट शामिल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Festival Special Trains 2026: दुर्गा पूजा, दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ पर परदेस से घर लौटने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनल (एलटीटी) एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस और सूरत एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की नियमित ट्रेनों में अभी से कंफर्म टिकटों के लिए मची मारामारी और 'नो रूम' (लंबी वेटिंग लिस्ट) को देखते हुए रेलवे ने त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने की मुकम्मल तैयारी कर ली है।

पूर्व रेलवे मालदा मंडल की ओर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और सूरत जैसे प्रमुख रूटों पर दर्जनभर से अधिक विशेष ट्रेनों के परिचालन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, जिसे जल्द ही हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। पूर्व रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर (पीसीसीएम) डॉ. उदय शंकर झा ने बताया कि त्योहारों के दौरान दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों से बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या सबसे अधिक होती है।

विक्रमशिला, एलटीटी और अंग एक्सप्रेस समेत नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए पूर्व रेलवे ने त्योहार स्पेशल ट्रेनों का भेजा प्रस्ताव

भागलपुर और मालदा टाउन से नई दिल्ली, आनंद विहार, मुंबई (सीएसएमटी), उधना, पुणे और बेंगलुरु के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें

भागलपुर-नई दिल्ली स्पेशल 3 से 28 नवंबर के बीच आठ फेरे लगाएगी; अधिकांश ट्रेनों में लगाए जाएंगे 22-22 आधुनिक कोच

पूर्व रेलवे के पीसीसीएम डॉ. उदय शंकर झा ने कहा- जरूरत और मांग के अनुसार त्योहारों पर बढ़ाई जा सकती है फेरों की संख्या पिछले वर्ष भी मालदा-उधना, मालदा-आनंद विहार, भागलपुर-हरिद्वार, मालदा-पुणे और भागलपुर-नई दिल्ली स्पेशल सहित एक दर्जन से अधिक ट्रेनें चलाई गई थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए न केवल स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे, बल्कि परिस्थितियों और टिकटों की मांग (ऑन-डिमांड) के आधार पर ट्रेनों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा।

भागलपुर-नई दिल्ली स्पेशल लगाएगी 8 फेरे भेजे गए आधिकारिक प्रस्ताव के अनुसार, भागलपुर-नई दिल्ली स्पेशल 3 नवंबर से 28 नवंबर के बीच कुल आठ ट्रिप चलाई जाएगी। यह ट्रेन सप्ताह में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को रवाना होगी। 22 कोच वाली इस पूरी ट्रेन में एसी-2 व एसी-3 के अलावा 12 स्लीपर और 4 सामान्य (जनरल) कोच शामिल रहेंगे, जिससे आम यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।