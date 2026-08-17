भागलपुर शहर को सुंदर बनाएगा नगर निगम; स्वच्छता पर खर्च होंगे ₹220 करोड़, रोशनी के लिए लगेंगी 5000 लाइटें
भागलपुर की मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने स्वतंत्रता दिवस पर शहर के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मलिन बस्तियों को निर्मल बनाया गया है और स्वच्छता पर 220 करोड़ रुपये खर्च होंगे, साथ ही कई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी जारी हैं।
HighLights
मलिन बस्तियों को निर्मल बस्ती में बदला गया।
स्वच्छता व्यवस्था सुधारने को 220 करोड़ रुपये की निविदा।
भोलानाथ आरओबी 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। नगर निगम की मेयर डा. बसुंधरा लाल ने स्वतंत्रता दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 15 अगस्त महज एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी आजादी का प्रतीक है।
देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी के 80वें वर्ष के सफर में भागलपुर ने बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति की है।
उन्होंने ये बातें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद कहीं। इससे पूर्व वंदे मातरम गीत के कुछ छंद प्रस्तुत किए गए।
मेयर ने आगे कहा कि भागलपुर को स्वच्छ, सुंदर और सर्वांगीण रूप से विकसित करने के लिए निगम लगातार प्रयास कर रहा है। शहर की मलिन बस्तियों को मुख्यधारा में लाने के लिए निगम ने करीब 32 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अब मलिन बस्तियों को निर्मल बस्ती के रूप में विकसित किया गया है।
उन्होंने बताया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 220 करोड़ रुपये की निविदा की गई है। इसके तहत प्रत्येक घर से कचरा उठाकर सीधे डंपिंग ग्राउंड ले जाकर उसका प्रसंस्करण किया जाएगा।
डंपिंग ग्राउंड के लिए निगम को 22 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। यहां एमआरएफ, बायोगैस प्लांट के साथ आवारा कुत्तों के इलाज की व्यवस्था भी मुहैया कराई जाएगी।
पार्क, रोशनी और जलापूर्ति पर जोर
मेयर ने कहा कि शहर के गेंदखाना, टीएनबी कालेजिएट स्कूल परिसर और हाउसिंग बोर्ड परिसर में पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। तिलकामांझी चौक का सुंदरीकरण और चौड़ीकरण भी किया जा रहा है।
शहर में रोशनी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5000 लाइटें लगाई जाएंगी। शहर में 410 प्याऊ बनाए गए हैं। कई डीप बोरिंग का निर्माण भी कराया गया है।
गंगा की अविरल धारा के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा बरारी वाटर वर्क्स में नए जलशोधन प्लांट का निर्माण हुआ है। वर्तमान में नौ जलमीनारों से लोगों को पानी मिल रहा है। आने वाले दिनों में सभी जलमीनारों से जलापूर्ति शुरू की जाएगी।
74 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का कार्य भी शुरू हो गया है। जलजमाव के निदान के लिए 142 करोड़ रुपये की योजना से विभिन्न वार्डों में वाटर ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य भी जारी रहेगा।
2027 में पूरा होगा भोलानाथ आरओबी
मेयर ने कहा कि अलीगंज से लोहिया पुल तक फोरलेन और पाथ-वे के साथ भोलानाथ रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसे 2027 में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे शहरवासियों को आवागमन में काफी सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि पार्षद और निगमकर्मी एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बीच बेहतर समन्वय और सामूहिक प्रयास से भागलपुर के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाया जाएगा।
कार्यक्रम में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा, उपमेयर डा. सलाहउद्दीन अहसन, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा, बबीता कुमारी, मनीष यादव, अश्वनी जोशी मोंटी, अभिषेक आनंद, निकेश कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
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