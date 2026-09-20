पटना में भागलपुर के स्केटर्स का शानदार जलवा! 2 गोल्ड समेत जीते कुल 7 मेडल, सारस और अद्विक अथर्व बने चैंपियन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Patna Roller Skating Championship: राजधानी पटना में रविवार को आयोजित पहली ओपन पटना जिला रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में भागलपुर के बाल खिलाड़ियों ने अपनी गति और संतुलन के दम पर शानदार सफलता का परचम लहराया। प्रतियोगिता के विभिन्न आयु वर्गों और स्पर्धाओं में भागलपुर स्केटिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल दिखाते हुए कुल सात पदक अपने नाम किए। इनमें दो स्वर्ण (गोल्ड), चार रजत (सिल्वर) और एक कांस्य (ब्रॉन्ज) पदक शामिल हैं।

खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि से खेलप्रेमियों, अभिभावकों और एकेडमी परिवार में उत्साह और जश्न का माहौल है। प्रतियोगिता के दौरान भागलपुर के स्केटर्स ने ट्रैक पर तीव्र गति और तकनीकी दक्षता का जबर्दस्त तालमेल दिखाया। सारस ने अपनी स्पर्धा में विरोधी खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं, अद्विक अथर्व ने भी अपनी गति और शानदार फिनिश के दम पर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इन दोनों खिलाड़ियों के गोल्ड मेडल जीतते ही भागलपुर की मजबूत उपस्थिति दर्ज हो गई।

चार खिलाड़ियों ने जीता रजत, यश राज को मिला कांस्य रजत पदकों की दौड़ में भी भागलपुर की बाल प्रतिभाओं का दबदबा देखने को मिला। बालिका वर्ग में आद्या चौबे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। वहीं देवांश, अक्षत और अनायका चौधरी ने भी अपनी-अपनी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जबर्दस्त खेल दिखाते हुए रजत पदक अपनी झोली में डाला। इसके अलावा कड़े और सांस रोक देने वाले मुकाबले में यश राज ने तकनीकी सूझबूझ का परिचय देते हुए कांस्य पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया।

कोच अमन का मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास लाया रंग खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे उनके प्रशिक्षक (कोच) अमन का कुशल तकनीकी मार्गदर्शन और बच्चों की दिन-रात की कड़ी मेहनत प्रमुख वजह रही। खेलप्रेमियों और अभिभावकों ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।