भागलपुर: CISCE बैडमिंटन में एलीट अकादमी ने जीते 4 गोल्ड समेत 6 पदक; 4 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चयन
भागलपुर के एलीट बैडमिंटन अकादमी के खिलाड़ियों ने सीआईएससीई क्षेत्रीय प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर अदिति आर्या, रिशव सिन्हा, रोनित सिन्हा और शिवेन सिद्धार्थ का चयन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के लिए हुआ है।
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एलीट अकादमी ने सीआईएससीई क्षेत्रीय बैडमिंटन में 6 पदक जीते।
खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक हासिल किए।
चार खिलाड़ियों का राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के लिए चयन हुआ।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। रांची के नामकुम स्थित बिशप वेस्टकॉट ब्वॉयज स्कूल में आयोजित सीआईएससीई (CISCE) क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भागलपुर के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। सैंडिस कंपाउंड स्थित एलीट बैडमिंटन अकादमी के शटलरों ने विभिन्न आयु वर्गों में अपना दबदबा कायम करते हुए कुल चार स्वर्ण (गोल्ड) और दो कांस्य (ब्रॉन्ज) पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों की इस शानदार सफलता से खेल प्रेमियों और अकादमी में खुशी की लहर दौड़ गई है।
एकल और युगल वर्ग में चमके रिशव, रोनित और शिवेन
प्रतियोगिता के दौरान एलीट अकादमी के खिलाड़ियों ने कोर्ट पर जबरदस्त तालमेल और आक्रामकता का परिचय दिया:
अंडर-14 बालिका एकल: अदिति आर्या ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया।
अंडर-17 बालक एकल: रिशव सिन्हा ने बेहतरीन तकनीक का परिचय देते हुए स्वर्ण पदक जीता।
अंडर-17 बालक युगल: रिशव सिन्हा और रोनित सिन्हा की जोड़ी ने फाइनल में प्रतिद्वंद्वी को पछाड़कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
अंडर-19 बालक एकल: शिवेन सिद्धार्थ ने कड़े मुकाबले में कांस्य पदक हासिल किया।
अंडर-19 बालक युगल: शिवेन सिद्धार्थ ने युगल वर्ग में उम्दा खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट में अपना दूसरा पदक पक्का किया।
राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के लिए 4 का चयन
क्षेत्रीय टूर्नामेंट में असाधारण और पदक विजेता प्रदर्शन के आधार पर भागलपुर के चार होनहार खिलाड़ियों—अदिति आर्या, रिशव सिन्हा, रोनित सिन्हा और शिवेन सिद्धार्थ का चयन आगामी सीआईएससीई राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के लिए किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में जगह बनाना जिले और अकादमी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
राष्ट्रीय स्तर की तैयारी के लिए मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर एलीट बैडमिंटन अकादमी प्रबंधन और प्रशिक्षकों ने सभी पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दीं। प्रशिक्षकों ने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास, कड़े अनुशासन और निरंतर मेहनत का प्रतिफल है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भागलपुर का परचम लहराने के लिए चयनित सभी चारों खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक और फिटनेस के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।