भागलपुर में आसान हुआ उद्योगों का पंजीकरण, तीन साल में 534 नई कंपनियां पंजीकृत

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन किया जा रहा है।

इसका उद्देश्य नए उद्यमियों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और सरकारी सेवाओं की पहुंच को अधिक सुविधाजनक बनाना है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में सांसद के प्रश्न संख्या 3576 के जवाब में दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच भागलपुर में कुल 534 नई कंपनियां पंजीकृत हुई हैं।

नई कंपनियों के पंजीकरण के साथ जिले में कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत सामाजिक क्षेत्र में भी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है। तीन वित्तीय वर्षों में कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 33.15 करोड़ रुपये सीएसआर के तहत खर्च किए।

इसमें सबसे अधिक 10.96 करोड़ रुपये स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च हुए। इसके अलावा स्वच्छता पर 5.45 करोड़, शिक्षा पर 4.40 करोड़, ग्रामीण विकास पर 3.97 करोड़ और जीविका संवर्धन पर 3.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों को सहयोग मिला।

कंपनी शुरू करने की प्रक्रिया आसान करना क्यों जरूरी सरकार का जोर कंपनी पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल करने पर इसलिए है, ताकि कारोबार शुरू करने के इच्छुक लोगों को पंजीकरण और संबंधित सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदन, दस्तावेज जमा करने और अन्य प्रक्रियाओं को एकीकृत किया गया है।

इससे समय और लागत दोनों कम होने की उम्मीद है। यही वजह है कि स्पाइस और एगिल प्रो-एस जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिये कंपनी पंजीकरण समेत विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने छोटी कंपनियों की सीमा में वृद्धि, केवाइसी प्रक्रिया के सरलीकरण और स्टार्टअप व छोटी कंपनियों के लिए फास्ट-ट्रैक मर्जर जैसे कदम भी उठाए हैं। इन कवायदों का उद्देश्य कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने में आने वाली प्रक्रियागत अड़चनों को कम करना है।