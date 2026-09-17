जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Sabour School Renamed Ram Lakhan Gop: शिक्षा के प्रसार और भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी गाढ़ी कमाई की दो एकड़ जमीन दान करने के ठीक 15 साल बाद आखिरकार एक दानदाता का सपना साकार हो गया। सबौर प्रखंड के फरका पंचायत के पूर्व मुखिया संजय कुमार यादव के लंबे संघर्ष और सतत प्रयासों के बाद विद्यालय को उनके पिता के नाम से आधिकारिक पहचान मिल गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने नियमों के तहत संशोधन करते हुए विद्यालय का नामकरण आधिकारिक रूप से 'राम लखन गोप उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंग्लिश, सबौर, भागलपुर' कर दिया है।

यह प्रेरक मामला समाज में शिक्षा के प्रति समर्पण और अपने पुरखों के प्रति कृतज्ञता की अनूठी मिसाल पेश करता है। संजय कुमार यादव ने वर्ष 2011 में गांव की बेटियों और बच्चों की पढ़ाई के लिए कन्या मध्य विद्यालय को अपनी दो एकड़ निजी जमीन बिना किसी स्वार्थ के दान में दे दी थी। जमीन दान करने के समय से ही उनकी दिली तमन्ना थी कि इस विद्या के मंदिर का नामकरण उनके पूज्य पिता स्वर्गीय राम लखन गोप के नाम पर हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को याद रख सकें।

2018 में उत्क्रमण के बाद भी जारी रहा नाम बदलने का संघर्ष संजय कुमार यादव ने बताया कि जमीन निबंधन के बाद से ही वे स्कूल का नाम पिता के नाम पर दर्ज कराने के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे। इसी दौरान प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त 2018 को कन्या मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय (प्लस टू) का दर्जा दे दिया गया। विद्यालय का दर्जा तो बढ़ गया, लेकिन नाम में संशोधन की फाइल सरकारी कागजों में दबी रह गई। इसके बावजूद उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और निरंतर प्रयास जारी रखा।

भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत इंग्लिश स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम आधिकारिक तौर पर बदला गया

फरका के पूर्व मुखिया संजय कुमार यादव ने वर्ष 2011 में विद्यालय भवन निर्माण के लिए दान में दी थी 2 एकड़ कीमती जमीन

15 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 9 सितंबर को नाम संशोधन का आदेश किया जारी

अब 'राम लखन गोप उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय' के नाम से जाना जाएगा स्कूल; परिवार और पूरे क्षेत्र में गौरव का माहौल वर्ष 2023 में जब शिक्षा विभाग ने जमीन दानदाताओं के परिजनों के नाम पर विद्यालयों के नामकरण को लेकर स्पष्ट नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए, तो उन्होंने एक बार फिर पूरी मजबूती से विभागीय स्तर पर पहल की। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) भागलपुर की ओर से विधिवत अनुशंसा के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को नाम परिवर्तन का प्रस्ताव भेजा गया। समिति द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच पूरी करने के उपरांत 9 सितंबर को नाम में आधिकारिक संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।