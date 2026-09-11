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भारत मंडपम में BRICS सम्मेलन के वेलकम किट में चमका भागलपुर का सत्तू; विदेशी मेहमानों ने चखा बिहार का स्वाद

By Digital Desk Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Fri, 11 Sep 2026 11:42 PM (IST)

Bhagalpur Sattu in BRICS Summit: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के वैश्विक प्रतिनिधियों के स्वागत किट ...और पढ़ें

Bhagalpur Sattu in BRICS Summit: ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचा भागलपुर का देसी सत्तू! वेलकम किट में मिली जगह।

Bhagalpur Sattu in BRICS Summit: ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचा भागलपुर का देसी सत्तू! वेलकम किट में मिली जगह।

HighLights

  1. ब्रिक्स सम्मेलन के वेलकम किट में भागलपुर का सत्तू शामिल।

  2. स्वीटी कुमारी के उद्यम को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, गौरवपूर्ण क्षण।

  3. 'लोकल फॉर वोकल' पहल से बिहार के उत्पादों को वैश्विक मंच।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Sattu in BRICS Summit: बिहार का पारंपरिक देसी स्वाद अब अपनी भौगोलिक सीमाओं को लांघकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक मंचों पर अपनी मजबूत धमक दर्ज करा रहा है। नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक 'भारत मंडपम' में आयोजित ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन में आने वाले वैश्विक प्रतिनिधियों और राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत किट में भागलपुर के प्रीमियम सत्तू को विशेष स्थान दिया गया है।

इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि पर 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' की सफल लाभार्थी और सत्तू उत्पादक स्वीटी कुमारी ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे न केवल अपने उद्यम, बल्कि बिहार के पारंपरिक खाद्य उत्पादों, मेहनतकश किसानों और ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण मील का पत्थर बताया है।

'लोकल फॉर वोकल' की वास्तविक जमीन पर उतरी सोच

उद्यमी स्वीटी कुमारी ने कहा कि जिस सत्तू की पहचान अब तक केवल बिहार और पूर्वांचल के ठेठ खान-पान और नाश्ते तक सीमित समझी जाती थी, उसे ब्रिक्स जैसे शीर्ष वैश्विक सम्मेलन के आधिकारिक वेलकम किट में शामिल किया जाना पारंपरिक खाद्य पदार्थों की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि "लोकल के लिए वोकल और ग्लोबल के लिए आगे बढ़ते कदम" अब महज सरकारी भाषण या नारा नहीं रह गया है, बल्कि बिहार के स्थानीय उत्पाद अब वास्तविक रूप से अंतरराष्ट्रीय पहचान की यात्रा तय कर रहे हैं। ब्रिक्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर भागलपुर के सत्तू की मौजूदगी यह साबित करती है कि यदि गुणवत्ता और पैकेजिंग बेहतर हो, तो बिहार के पारंपरिक उत्पाद वैश्विक बाजार में किसी भी बड़े ब्रांड से मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं।

  • नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित BRICS सम्मेलन के विशेष वेलकम किट में भागलपुर के सत्तू को किया गया शामिल

  • मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की लाभार्थी स्वीटी कुमारी ने इसे बिहार के किसानों, पारंपरिक खान-पान और महिला उद्यमियों का गौरव बताया

Bhagalpur Sattu Shines in BRICS Welcome Kits at Bharat Mandapam

  • वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद कर चुकी हैं महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी

  • 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' की बदौलत स्थानीय स्वाद से निकलकर वैश्विक बाजार की चौखट तक पहुंचा बिहार का सत्तू

किसानों और छोटे उद्यमियों को मिलेगा सीधा आर्थिक संबल

स्वीटी ने रेखांकित किया कि इस तरह के वैश्विक सम्मान से सूबे के हजारों छोटे उद्यमियों और किसानों में एक नई उम्मीद व आत्मविश्वास जगा है। इसका सीधा आर्थिक लाभ चने की खेती करने वाले स्थानीय किसानों, प्रसंस्करण इकाइयों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्राप्त होगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘मेक इन इंडिया’ के दूरदर्शी विजन की सराहना करते हुए कहा कि जब स्थानीय उत्पादों को देश के शीर्ष मंचों पर प्राथमिकता मिलती है, तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले सूक्ष्म व लघु उद्यमियों को आगे बढ़ने की असीम ऊर्जा मिलती है।

पीएम मोदी से कर चुकी हैं संवाद

गौरतलब है कि उद्यमी स्वीटी कुमारी इससे पूर्व 'वर्ल्ड फूड इंडिया' के राष्ट्रीय आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद कर अपने उत्पाद की बारीकियों से उन्हें अवगत करा चुकी हैं। उस संवाद के बाद से ही उनके उत्पाद की मांग लगातार बढ़ रही थी।

सत्तू बना बिहार का नया ब्रांड एंबेसडर

स्वीटी कुमारी के शब्दों में- "उस प्रेरणादायी मुलाकात के बाद ब्रिक्स सम्मेलन के स्वागत किट में भागलपुर के सत्तू को जगह मिलना हमारी उद्यम यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय है। भागलपुर का सत्तू अब सिर्फ स्थानीय स्वाद की पहचान नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक मंचों की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते आत्मनिर्भर बिहार का प्रतीक बन चुका है।"

मीडिया किट में सत्तू के साथ मखाना भी शामिल

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, जहां 11 देशों के शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष और राजनयिक भाग लेने पहुंचे हैं। इस ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आधिकारिक मीडिया किट में भागलपुर के प्रीमियम सत्तू के साथ-साथ यहां के गुणवत्तापूर्ण मखाने को भी खास जगह दी गई है।

प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' के विजन को आत्मसात करते हुए भागलपुर के इन दोनों पारंपरिक उत्पादों ने वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को उपहार स्वरूप यह विशेष किट प्रदान की जा रही है।

11 देशों के प्रतिनिधि चखेंगे स्वाद

भागलपुर के उत्पादों को मिले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान पर 'ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन' के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बिहार की समृद्ध पाक विरासत और कृषि आधारित उद्यमों की असीम क्षमता को दुनिया के पटल पर स्थापित करने का सुनहरा अवसर है।

उन्होंने बताया कि बियाडा (BIADA) औद्योगिक क्षेत्र में तैयार हो रहे ये उत्पाद बिहार की सांस्कृतिक विरासत और स्वाद परंपरा के सशक्त प्रतीक हैं। ब्रिक्स जैसे प्रतिष्ठित मंच पर इनके चयन से स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलने का रास्ता साफ होगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर एसोसिएशन के महासचिव अमर्त्य बंधुल और जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमित जैन ने भी प्रसन्नता जताते हुए इसे स्थानीय उद्यमियों के लिए मील का पत्थर बताया।