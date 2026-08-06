भागलपुर में लगेगा क्रिकेट का महाकुंभ; सैंडिस कंपाउंड में होंगी U-19 व U-23 की भिड़ंत, जुटेंगे भारत भर के उभरते सितारे

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर के खेल जगत के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के घरेलू सत्र के राष्ट्रीय स्तर के मैच शहर के सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में खेले जाएंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने घरेलू सत्र 2026-27 के तहत भागलपुर को अंडर-19 और अंडर-23 वर्ग के मुकाबलों की मेजबानी सौंपी है।

अब तक बीसीसीआई के ये मुकाबले मुख्यतः पटना तक सीमित रहते थे, लेकिन इस निर्णय से भागलपुर को राष्ट्रीय क्रिकेट मानचित्र पर नई पहचान मिली है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार को बीसीसीआई के निरीक्षण अधिकारी आनंद दत्तर और बीसीए के ए.के. चंदन सैंडिस कंपाउंड पहुंचे। अधिकारियों ने मैदान की सीमारेखा, मुख्य पिच, खिलाड़ियों के पवेलियन, ड्रेनेज सिस्टम, जिम और खिलाड़ियों के ठहरने के लिए शहर के प्रमुख होटलों का बारीकी से मूल्यांकन किया।