भागलपुर: सहयोग पोर्टल पर 856 आवेदन अभी लंबित, 831 हुए रिजेक्ट; राजस्व व भूमि सुधार में सबसे अधिक 289 मामले अटके

जागरण संवाददाता, भागलपुर। आम नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और जनसुनवाई से जुड़े मामलों के त्वरित व पारदर्शी समाधान के लिए संचालित बिहार सरकार के 'सहयोग पोर्टल' पर भागलपुर जिले में शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जिले में पोर्टल के माध्यम से अब तक कुल 13,415 आवेदन दर्ज कराए गए हैं। इनमें से प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 11,728 मामलों का सफल निष्पादन कर दिया है।

वर्तमान में 856 आवेदन विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं के तहत लंबित (पेंडिंग) चल रहे हैं, जबकि 831 आवेदनों को नियमों के प्रतिकूल या आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अस्वीकृत (रिजेक्ट) किया गया है। शेष लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे को लेकर जिला प्रशासन स्तर पर विभागवार सघन समीक्षा की जा रही है।

भूमि विवाद व दाखिल-खारिज से जुड़े 289 मामले अब भी पेंडिंग सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा में सर्वाधिक मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े पाए गए हैं। जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन और परिमार्जन से संबंधित कुल 4,091 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से विभाग द्वारा 3,687 मामलों का समाधान किया जा चुका है, जबकि 289 आवेदन अब भी निष्पादन की प्रक्रिया में लंबित पड़े हैं। अधिकारियों को इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।