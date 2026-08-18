भागलपुर: सहयोग पोर्टल पर 856 आवेदन अभी लंबित, 831 हुए रिजेक्ट; राजस्व व भूमि सुधार में सबसे अधिक 289 मामले अटके
भागलपुर में बिहार सरकार के 'सहयोग पोर्टल' पर नागरिकों की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कुल 13,415 आवेदनों में से 11,728 का समाधान हो चुका है, जबकि 856 लंबित और 831 अस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें राजस्व विभाग के सर्वाधिक मामले हैं।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। आम नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और जनसुनवाई से जुड़े मामलों के त्वरित व पारदर्शी समाधान के लिए संचालित बिहार सरकार के 'सहयोग पोर्टल' पर भागलपुर जिले में शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जिले में पोर्टल के माध्यम से अब तक कुल 13,415 आवेदन दर्ज कराए गए हैं। इनमें से प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 11,728 मामलों का सफल निष्पादन कर दिया है।
वर्तमान में 856 आवेदन विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं के तहत लंबित (पेंडिंग) चल रहे हैं, जबकि 831 आवेदनों को नियमों के प्रतिकूल या आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अस्वीकृत (रिजेक्ट) किया गया है। शेष लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे को लेकर जिला प्रशासन स्तर पर विभागवार सघन समीक्षा की जा रही है।
भूमि विवाद व दाखिल-खारिज से जुड़े 289 मामले अब भी पेंडिंग
सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा में सर्वाधिक मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े पाए गए हैं। जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन और परिमार्जन से संबंधित कुल 4,091 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से विभाग द्वारा 3,687 मामलों का समाधान किया जा चुका है, जबकि 289 आवेदन अब भी निष्पादन की प्रक्रिया में लंबित पड़े हैं। अधिकारियों को इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्रामीण विकास, ऊर्जा और नगर विकास विभाग की स्थिति
जिले के अन्य प्रमुख विभागों में भी शिकायतों के निवारण की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है:
ग्रामीण विकास विभाग: कुल 1,069 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 939 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 100 आवेदन लंबित हैं।
ऊर्जा (विद्युत) विभाग: बिजली संबंधी कुल 1,058 शिकायतें मिलीं, जिनमें 939 का समाधान हुआ और 79 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग: कुल 928 आवेदन दर्ज हुए, जिनमें 858 का निष्पादन हो चुका है और महज 52 मामले लंबित हैं।
पुलिस विभाग: विधि-व्यवस्था व अपराध से संबंधित कुल 317 आवेदन मिले, जिनमें से 167 का निस्तारण हुआ, 49 लंबित हैं और 101 आवेदन अस्वीकृत किए गए।
पारदर्शी और समयबद्ध निष्पादन पर प्रशासन का जोर
जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सहयोग पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत पर नजर रखी जा रही है। संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमानुसार जांच पूरी कर तय समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट अपलोड करें। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जनता को दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना और उनकी समस्याओं का पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।