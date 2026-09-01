जागरण संवाददाता, भागलपुर। Raunak Kedia Murder Case: भागलपुर शहर के प्रमुख थोक दवा व्यवसायी बलराम केडिया के 22 वर्षीय पुत्र रौनक केडिया की नृशंस हत्या के चर्चित मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-19 खुशबू श्रीवास्तव की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए मामले के दो मुख्य दोषियों अमित कुमार सिंह उर्फ अमित मंडल और आलोक राज को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों मुख्य अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को सात-सात साल की कठोर सजा और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी दी गई है (जुर्माना न देने पर चार माह अतिरिक्त जेल)।

तीसरे अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ अंबका को आर्म्स एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत अधिकतम सात साल की कठोर सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक (एपीपी) जयप्रकाश मंडल ने प्रभावी बहस की।

मंदिर जाते वक्त प्वाइंट ब्लैंक रेंज से सिर पर दागी थीं 6 गोलियां घटना 7 अगस्त 2024 की रात करीब 9:50 बजे की है। रौनक रोज की तरह दुकान बंद करने के बाद घर लौटने से पूर्व शनिदेव के दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही वे शनि मंदिर वाली गली में पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराधियों ने बेहद नजदीक (प्वाइंट ब्लैंक रेंज) से उनके सिर पर ताबड़तोड़ छह गोलियां दाग दीं। गोलियों के प्रहार से उनके सिर का आधा हिस्सा क्षत-विक्षत हो गया और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

भागलपुर के बहुचर्चित दवा व्यवसायी पुत्र रौनक केडिया हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-19 खुशबू श्रीवास्तव की अदालत का बड़ा फैसला

दोषी अमित कुमार सिंह उर्फ अमित मंडल और आलोक राज को आजीवन कारावास, ₹25-25 हजार अर्थदंड; आर्म्स एक्ट में भी अलग से 7-7 साल की सजा

तीसरे अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ अंबका को आर्म्स एक्ट में 7 साल कठोर कारावास और ₹20 हजार का अर्थदंड

7 अगस्त 2024 की रात शनि मंदिर वाली गली में सिर पर 6 गोलियां मारकर की गई थी 22 वर्षीय रौनक की नृशंस हत्या वारदात के चंद मिनटों बाद उसी गली से गुजर रहे पिता बलराम केडिया ने खून से लथपथ युवक को देखा तो टार्च जलाकर पास गए। चेहरे पर नजर पड़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई; वह उनका अपना बेटा रौनक था।

इंसानियत हुई थी शर्मसार: पानी के लिए खटखटाते रहे थे दरवाजे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे पिता बलराम केडिया उस खौफनाक मंजर को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। बेटे की हल्की कराह और 'पानी-पानी' की आवाज सुनकर पिता पागलों की तरह गली के मकानों के दरवाजे पीटते रहे। वे चीख-चीखकर रोते रहे— 'कोई दरवाजा खोलो, मेरे बेटे को गोली मार दी है, वह पानी मांग रहा है'— लेकिन खौफ या बेरुखी के चलते किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। जिस परिवार ने आधी रात में भी दवा देकर लोगों की जान बचाई थी, उसी परिवार का चिराग गली में तड़प-तड़प कर बुझ गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रौनक की सांसें थम चुकी थीं।

26 साल पहले उमंग केडिया के अपहरण से भी दहला था परिवार केडिया परिवार पर करीब 26 वर्ष पूर्व भी भीषण संकट आया था। तब बलराम केडिया के भाई किशन केडिया के पुत्र उमंग केडिया का उस दौर के कुख्यात अपहरण सिंडिकेट ने अपहरण कर लिया था। उस समय भागलपुर और बिहार में अपहरण की घटनाओं से दहशत का माहौल था। तत्कालीन एसएसपी राकेश कुमार मिश्रा की विशेष पुलिस टीम के प्रयासों से उमंग की सकुशल वापसी हो सकी थी।