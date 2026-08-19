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डिप्रेशन के असर से भागलपुर में आज भी छाए रहेंगे बादल; छिटपुट बारिश के आसार, 14.7 MM वर्षा से मौसम हुआ सुहाना

By Hirshikesh Tiwari Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:05 AM (IST)

Bhagalpur Rain Forecast भागलपुर में डिप्रेशन और मानसूनी प्रणालियों के कारण आज भी छिटपुट बारिश की संभावना है, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा। मंगलवार को 14.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस से बड़ी राहत मिली।

Bhagalpur Rain Forecast झारखंड व बंगाल पर बने डिप्रेशन और चक्रवाती परिसंचरण का असर; कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना

Bhagalpur Rain Forecast झारखंड व बंगाल पर बने डिप्रेशन और चक्रवाती परिसंचरण का असर; कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना

HighLights

  1. भागलपुर में आज भी छिटपुट बारिश की संभावना।

  2. डिप्रेशन और मानसूनी प्रणालियां सक्रिय हैं।

  3. मंगलवार को 14.7 मिमी बारिश से मिली राहत।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Rain Forecast रेशमी शहर भागलपुर और आसपास के इलाकों में बुधवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। वायुमंडल में बने डिप्रेशन (अवदाब) और विभिन्न मानसूनी चक्रवाती प्रणालियों के सक्रिय होने के कारण जिले में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है।

हालांकि, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश का स्वरूप बहुत व्यापक न होकर छिटपुट (स्कैटर्ड) रहेगा, जिससे जिले के कुछ हिस्सों में हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिसके बीच-बीच में कुछ समय के लिए हल्की धूप भी खिल सकती है।

डिप्रेशन और ट्रफ लाइन से बन रहा बारिश का सिस्टम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के भागलपुर केंद्र के मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर ने बताया कि झारखंड और उससे सटे गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों पर बना डिप्रेशन तंत्र झारखंड और बिहार से गुजरते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके धीरे-धीरे कमजोर होकर 'वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया' (सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र) में तब्दील होने की संभावना है।

इसके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से लगभग 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। वहीं मुख्य मानसून ट्रफ फिरोजपुर, देहरादून, शाहजहांपुर, वाराणसी, डेहरी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के डिप्रेशन केंद्र से होते हुए दीघा और उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इन सभी मौसमी तंत्रों के संयुक्त प्रभाव से भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी मात्रा में नमी का प्रवाह हो रहा है, जिससे संवहनीय गतिविधियां तेज हैं।

14.7 मिमी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, उमस से राहत

इससे पूर्व मंगलवार को भागलपुर में दिनभर बादलों की लुकाछिपी और रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा। ठंडी हवाओं के साथ हुई रिमझिम व मध्यम बारिश ने शहर के मौसम को बेहद सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली।

मौसम केंद्र के अनुसार, मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक 8.1 मिलीमीटर और शाम 5:30 बजे तक 6.6 मिलीमीटर यानी 24 घंटे में कुल 14.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।

तापमान और हवा की स्थिति

मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता (नमी) का स्तर सुबह 91 प्रतिशत और शाम को 92 प्रतिशत रहा। इस दौरान पूर्वी दिशा से औसतन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों तक जिले में बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर छिटपुट बारिश का सिलसिला बना रहेगा।