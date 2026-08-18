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भागलपुर: बारिश के बीच विक्रमशिला सेतु और शहर में महाजाम; जीरोमाइल से नवगछिया तक लगी वाहनों की कतार, भीगते रहे राहगीर

By Alok Kumar Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:38 PM (IST)

भागलपुर में मूसलाधार बारिश के कारण शहर की सड़कों और विक्रमशिला सेतु पर भीषण महाजाम लग गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। पुलिस की निष्क्रियता और गलत पार्किंग से तिलकामांझी से लेकर नवगछिया तक वाहन घंटों फंसे रहे, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी हुई।

तिलकामांझी से मनाली चौक तक ओवरटेकिंग व अवैध पार्किंग से बनीं छह लाइनें; मूकदर्शक बनी रही ट्रैफिक पुलिस

तिलकामांझी से मनाली चौक तक ओवरटेकिंग व अवैध पार्किंग से बनीं छह लाइनें; मूकदर्शक बनी रही ट्रैफिक पुलिस


HighLights

  1. मूसलाधार बारिश के कारण भागलपुर में भीषण महाजाम।

  2. विक्रमशिला सेतु पर जीरोमाइल से नवगछिया तक कतार।

  3. पुलिस निष्क्रियता और गलत पार्किंग से यातायात चरमराया।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। रेशमी शहर भागलपुर में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के बीच शहर की आंतरिक सड़कों से लेकर विक्रमशिला सेतु तक भीषण महाजाम का मंजर देखने को मिला। दिनभर रुक-रुक कर हो रही तेज बारिश के बीच घंटों जाम में फंसे बाइक सवारों, ऑटो यात्रियों और पैदल राहगीरों को भीगने के लिए विवश होना पड़ा। लचर यातायात व्यवस्था और पुलिस की निष्क्रियता के कारण शहर की लाइफलाइन पूरी तरह चरमरा गई, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

गलत पार्किंग व ओवरटेकिंग से तिलकामांझी में बनीं छह लाइनें

दिन के करीब साढ़े 11 बजे तिलकामांझी से मनाली चौक के बीच स्थिति उस वक्त बेकाबू हो गई, जब सड़क के दोनों ओर पुलिस वाहनों सहित अन्य गाड़ियों की अवैध पार्किंग कर दी गई। आगे निकलने की आपाधापी और ओवरटेकिंग के चक्कर में सड़क पर एक साथ वाहनों की छह कतारें बन गईं।

रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध होने से करीब 45 से 50 मिनट तक गाड़ियां एक ही स्थान पर थमी रहीं। आरोप है कि जाम खुलवाने के बजाय सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर पुलिसकर्मी काफी देर तक मूकदर्शक बने रहे। बाद में जाम में फंसे स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभालकर वाहनों को आगे बढ़ाया। करीब दो घंटे बाद जब पुलिस हरकत में आई, तब जाकर शाम चार बजे तक वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ सके। आलम यह था कि मनाली चौक से तिलकामांझी की चंद मिनटों की दूरी तय करने में लोगों को 35 से 40 मिनट का समय लग गया।

वैकल्पिक रास्तों पर बैरिकेडिंग, लौटने पर बढ़ा दबाव

मुख्य सड़क पर महाजाम से बचने के लिए कई चालकों ने मेडिकल कॉलेज के समीप डीआईजी कोठी से मायागंज जाने वाले मार्ग का रुख किया। हालांकि, वहां भी लोगों को राहत नहीं मिली।

बड़ी खंजरपुर के समीप मनसा विषहरी पूजा महोत्सव को लेकर सड़क पर बैरिकेडिंग की गई थी, जिससे आगे का रास्ता बंद था। वैकल्पिक मार्ग पर गए वाहनों को वापस लौटना पड़ा, जिससे मुख्य सड़क पर वाहनों का दबाव दोगुना हो गया और पूरा इलाका जाम के शिकंजे में कसता चला गया।

विक्रमशिला सेतु पर जीरोमाइल से नवगछिया तक कतार]

शहर के साथ-साथ विक्रमशिला सेतु पर भी यातायात का बुरा हाल रहा। अचानक वाहनों का भारी दबाव बढ़ने के कारण दोपहर करीब दो बजे सेतु पर वाहनों के पहिए थम गए। देखते ही देखते भागलपुर जीरोमाइल से लेकर नवगछिया की ओर कई किलोमीटर तक ट्रकों और यात्री बसों की लंबी कतार लग गई।

यह महाजाम दोपहर से शुरू होकर रात साढ़े आठ बजे तक जस का तस बना रहा। तेज बारिश में खुले में फंसे दोपहिया वाहन चालकों और कांवड़ियों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ गई।