Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

भागलपुर में शंटिंग यार्ड का विस्तार : भोलनाथ पुल व भीखनपुर में बंद होगा रेलवे का रास्ता! दिसंबर तक बन जाएगा अंडरपास

By Alok Kumar Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Tue, 15 Sep 2026 01:12 PM (IST)

Bhagalpur Bholanath Railway Yard Expansion: भागलपुर जंक्शन पर रेल परिचालन को सुगम बनाने के लिए भोलानाथ पुल और भीखनपुर गुमटी ...और पढ़ें

Bhagalpur Bholanath Railway Yard Expansion: यार्ड निर्माण और आधुनिक विद्युतीकरण से ट्रेनों के परिचालन में आएगी तकनीकी दक्षता, शंटिंग में होने वाली देरी से मिलेगी मुक्ति

Bhagalpur Bholanath Railway Yard Expansion: यार्ड निर्माण और आधुनिक विद्युतीकरण से ट्रेनों के परिचालन में आएगी तकनीकी दक्षता, शंटिंग में होने वाली देरी से मिलेगी मुक्ति

HighLights

  1. भोलानाथ पुल-भीखनपुर गुमटी 3 के बीच शंटिंग यार्ड का विस्तार।

  2. बंद होने वाले रास्ते के लिए गुमटी 1 व 2 पर अंडरपास।

  3. दिसंबर तक परियोजना पूर्ण, ओएचई कार्य भी जल्द शुरू होगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Bholanath Railway Yard Expansion: भागलपुर जंक्शन पर रेल परिचालन को अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध बनाने की दिशा में रेलवे का आधारभूत ढांचा तेजी से मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में भोलानाथ रेलवे पुल और भीखनपुर गुमटी नंबर तीन के बीच अत्याधुनिक ट्रेन शंटिंग यार्ड का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

शंटिंग यार्ड के विस्तारीकरण के चलते संबंधित क्षेत्र में रेलवे की जमीन की विधिवत पक्की घेराबंदी (बाउंड्रीवॉल) की जाएगी, जिससे वहां से होकर गुजरने वाला पुराना पैदल व वाहन रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा।

स्थानीय नागरिकों और शहरी यातायात को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन द्वारा भीखनपुर गुमटी संख्या एक और दो के पास अंडरपास (रोड अंडर ब्रिज) का निर्माण कार्य पहले से ही युद्धस्तर पर कराया जा रहा है।

दिसंबर तक लक्ष्य, गुमटी 1 व 2 के पास जल्द बिछेगा OHE तार

रेलवे ने इस पूरी परियोजना को आगामी दिसंबर तक पूर्ण करने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी समय-सीमा के तहत भीखनपुर गुमटी संख्या एक और दो के समीप अब ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) यानी हाई-टेंशन बिजली के तारों और खंभों को लगाने का तकनीकी कार्य भी जल्द प्रारंभ किया जाएगा।

  • भोलानाथ रेलवे पुल और भीखनपुर गुमटी नंबर तीन के बीच तीव्र गति से चल रहा ट्रेन शंटिंग यार्ड का विस्तारीकरण कार्य

  • रेलवे भूमि की घेराबंदी कर बंद किया जाएगा आवागमन का रास्ता; स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए गुमटी 1 व 2 पर बन रहा अंडरपास

  • दिसंबर तक योजना पूरी करने की डेडलाइन; भीखनपुर गुमटी संख्या 1 और 2 के पास जल्द शुरू होगा ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) का काम

  • यार्ड निर्माण और आधुनिक विद्युतीकरण से ट्रेनों के परिचालन में आएगी तकनीकी दक्षता, शंटिंग में होने वाली देरी से मिलेगी मुक्ति

इस कार्य के लिए जरूरी भारी मशीनरी, तकनीकी उपकरण और पोल निर्माण स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। कार्य के दौरान संरक्षा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, ताकि स्थानीय आबादी और आसपास के सामान्य यातायात को न्यूनतम असुविधा का सामना करना पड़े।

ट्रेनों की लेट-लतीफी पर लगेगी लगाम, बढ़ेगी सुरक्षा

शंटिंग यार्ड और आधुनिक विद्युतीकरण के इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होते ही भागलपुर क्षेत्र में ट्रेनों के संचालन और रैक के रखरखाव में उल्लेखनीय गति आएगी। यार्ड में ओएचई लगने से इलेक्ट्रिक इंजनों और ट्रेनों की शंटिंग तकनीकी रूप से अधिक दक्ष और सुगम हो सकेगी, जिससे आउटर पर ट्रेनों के अनावश्यक खड़े रहने या विलंब होने की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।

स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि भीखनपुर रेलवे गुमटी संख्या एक और दो के पास ओएचई अधिष्ठापन का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तय समय-सीमा के भीतर अंडरपास और विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।