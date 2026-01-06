यात्रियों के लिए Good News: अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगी मेडिकल टेस्ट की सुविधा, मोबाइल पर आएगी रिपोर्ट 

जागरण संवाददाता, भागलपुर। अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और कर्मचारियों को 16 तरह की मेडिकल जांच की सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए स्टेशनों पर हेल्थ एटीएम लगाई जाएंगी। उसके जरिए यात्रियों की 16 तरह की जांच कराई जाएगी। सभी मामूली शुल्क पर ये जांच करा सकेंगे। यह सुविधा देश के कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर शुरू की जा चुकी है।

अब इसे मालदा रेल डिवीजन के भागलपुर व जमालपुर सहित कुछ अन्य स्टेशनों पर लागू किया जा रही है। इस संबंध में रेल विभाग ने पत्र जारी किया है। इसके अलावा यहां हेयर कटिंग सैलून व मोबाइल एसेससरीज के काउंटर भी खुलेंगे। सेकेंड क्लास वेटिंग हाल के पास मसाज सेंटर खोला जाएगा। मसाज के लिए इलेक्ट्रिक चेयर लगाई जाएंगी।

वाणिज्य विभाग के रेल अधिकारी ने बताया कि अबतक इसकी सुविधा मिलने की तारीख व दर तय नहीं हो पाई है, लेकिन इन्हें शुरू करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जानकारी के अनुसार स्टेशन पर लगी हेल्थ ATM से यात्री व कर्मी बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआइ), ब्लडप्रेशर, मेटाबालिक एज, फैट, हाइड्रेशन आदि की जांच करा सकेंगे।

साथ ही वे पल्स रेट, हाइट मसल मास, बाडी टेंपरेचर, बाडी में आक्सीजन की मात्रा व वजन की भी जांच करा सकेंगे। यात्रियों को उनकी जांच रिपोर्ट कुछ ही देर में मोबाइल तथा ई-मेल के माध्यम से मिल जाएगी। विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित ट्रेनों के संचालन समय में सुधार उत्तर भारत में कोहरे से राहत मिलने और दिन में धूप निकलने के कारण दृश्यता बढ़ने से ट्रेनों के संचालन में सुधार हो रहा है।पिछले कई दिनों से विक्रमशिला एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही थीं। दिल्ली से आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस तीन दिन पहले तक छह से आठ घंटे की देरी से पहुंच रही थी, लेकिन पिछले दो दिनों से उसके परिचालन में सुधार हुआ है।

रविवार को वह ट्रेन जहां अपने निर्धारित समय से पहले पहुंची, वहीं सोमवार को महज तीन मिनट की देरी से आई। 12 से 16 घंटे की देरी से चल रही गरीबरथ एक्सप्रेस की चाल में भी सुधार हुआ है। सोमवार को ट्रेन अपने निर्धारित समय से महज एक घंटे की देरी से चल रही थी। ब्रह्मपुत्र मेल भी सोमवार को डेढ़ घंटे की देरी से चली।

सोमवार को फरक्का एक्सप्रेस भी चंद मिनट देर से आई। जनसेवा एक्सप्रेस अपने तय समय में भागलपुर पहुंची। मंगलवार को भी यहां आने वाली ट्रेनों के सही समय से चलने की सूचना है। सायरंग राजधानी की लेटलतीफी दो घंटे से भी ज्यादा की रही।

इस संबंध में मालदा के आपरेटिंग विभाग के अधिकारी ने बताया कि उत्तर भारत में कोहरे का प्रभाव घटने से उस मार्ग से होकर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन में यह सुधार आया है। दिन में धूप निकलने के कारण दृश्यता बढ़ी है। बताया कि बोर्ड भी ट्रेनों की चाल पर सीधी नजर रख रही है।

ट्रेन में यात्रा के दौरान अब नहीं लगेगा झटका अब रेल से यात्रा के दौरान यात्रियों को न तो ब्रेक लगाए जाने के दौरान झटका लगेगा और न ही उसकी रफ्तार बढ़ने पर कंपन महसूस होगा। साहिबगंज-भागलपुर-किऊल व भागलपुर-दुमका सहित पूर्व रेलवे के सभी रेलखंडों की रेल लाइनों को जर्क फ्री करने की युद्ध स्तर पर कवायद की जा रही है।