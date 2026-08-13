भागलपुर में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली रफ्तार, 2700 करोड़ की पीरपैंती-जसीडीह लाइन पर काम तेज

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

लोकसभा में सांसद अजय कुमार मंडल के प्रश्न संख्या 3934 के जवाब में रेल मंत्रालय ने क्षेत्र से जुड़ी रेल परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति साझा की है। इनमें पीरपैंती-जसीडीह नई रेल लाइन परियोजना को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

97 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की स्वीकृत लागत 2700 करोड़ रुपये है। अब तक 1697 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 270 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। परियोजना के 97 किलोमीटर में से 38 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण पूरा कर उसे चालू किया जा चुका है। 613 हेक्टेयर भूमि में से 338 हेक्टेयर का अधिग्रहण पूरा हो गया है। वहीं, 31 बड़े पुलों में तीन और 119 छोटे पुलों में 45 का निर्माण पूरा हो चुका है। 37 रोड ओवरब्रिज में से 25 का काम भी पूरा हो गया है। यह रेल परियोजना भागलपुर को झारखंड के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे क्षेत्र में आवागमन के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। स्टेशनों का भी हो रहा आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भागलपुर जिले के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। कहलगांव, पीरपैंती, सबौर और शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशनों का विकास कार्य पूरा हो चुका है।

भागलपुर जंक्शन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार का काम जारी है। यहां लिफ्ट, एस्केलेटर, आधुनिक स्टेशन भवन और बेहतर सर्कुलेटिंग एरिया सहित कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कई दोहरीकरण परियोजनाएं भी आगे बढ़ीं भागलपुर क्षेत्र में पीरपैंती-भागलपुर 51 किलोमीटर दोहरीकरण परियोजना 493 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी है। वहीं 23 किलोमीटर लंबी साहिबगंज-पीरपैंती दोहरीकरण परियोजना भी 129 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हो गई है।

इसके अलावा 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर-जमालपुर तीसरी लाइन परियोजना पर 1156 करोड़ रुपये, 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट दोहरीकरण परियोजना पर 3169 करोड़ रुपये तथा 77 किलोमीटर लंबी अजगैवीनाथ धान (सुल्तानगंज)-कटोरिया नई रेल लाइन परियोजना पर 291 करोड़ रुपये की लागत से कार्य जारी है।