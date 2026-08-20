'पुलिस वाले जंगल लाए हैं, आधे घंटे के बाद मार देंगे'; बिहार के थाने में सुसाइड से पहले महेंद्र ने किया था कॉल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बरारी थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले बंगाल के जलपाईगुड़ी के अलीपुरद्वार निवासी महेंद्र/मणिंद्र मंडल (50) के भतीजे धनंजय मंडल ने चाचा की मौत पर गंभीर सवाल उठाया है।

उसने आइजी विवेक कुमार को आवेदन देकर घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धनंजय ने अपने आवेदन में कहा है कि बरारी थाने के अंदर मेरे चाचा की मौत गहरा संदेह पैदा करता है।

19 जुलाई 2026 को उनका शव फंदे पर लटकता पाया गया। उसके बाद उसे बरारी थाना बुलाकर वीडियो दिखाकर चाचा का शव देकर यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। इस दौरान न तो उसका कोई बयान दर्ज किया गया और न ही उसकी जांच संबंधी आवेदन को ही स्वीकार किया गया।

बकौल धनंजय उसके चाचा शारीरिक रूप से स्वथ थे, इसलिए थाना में फांसी लगाना संदेहात्मक लग रहा है। आखिर थाना में रखे जाने के दौरान ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गईं जिसके कारण यह घटना हुई, यह सवाल अनुत्तरित है। हमें चाचा की मौत पर गंभीर संदेह है और आशंका है कि बरारी थाने में उनके साथ उत्पीड़न, दबाव या दुर्व्यवहार किया गया होगा।

भतीजे ने आइजी को भेजे आवेदन में किसी वरीय अधिकारी या स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया है। उसने मामले में मृतक के पारिवारिक सदस्यों और घटना की जानकारी रखने वाले लोगों के बयान दर्ज करने का भी आग्रह किया है।

बेटी का आरोप, पिता ने फोन पर कहा था, उसे पुलिस वाले मार देंगे बरारी थाने में फांसी लगाने वाले महेंद्र/मणिंद्र मंडल की बेटी पायल मंडल ने आरोप लगाया है कि मरने से पहले बरारी थाने से उसके पिता ने फोन किया था। बाकायदा 16 मिनट काल रिकॉर्डिंग उसके पास उपलब्ध है।

बातचीत में पिता ने बांग्ला भाषा में बताया था (9 मिनट 30 सेकेंड के बाद) कि पुलिस वाले उसे जंगल-झाड़ में लेकर आए हैं और आधे घंटे के बाद उसे मार देंगे। उसने कहा था कि पुणे में रहने वाले किसी राजू और उसके परिवार के मेल से पुलिस वाले उसे मार डालना चाहते हैं।

बरारी थाना से बड़ा सवाल : ओडी अफसर रंजीत थे, तो रीतलाल कैसे बने वादी बरारी थाना में महेंद्र मंडल के फांसी लगाने के मामले ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उस दिन रात में ओडी अफसर रंजीत थे, तो रीतलाल आखिर कैसे इस यूडी केस के वादी बन गए।

वहीं, दूसरा पहलू यह भी है कि नियमानुसार जब मजिस्ट्रेट ने इसकी जांच की, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार मजिस्ट्रेट ने अनिवार्यत: केस दर्ज क्यों नहीं कराया। वहीं, डायल 112 ने महेंद्र को 17 जुलाई को नहीं 18 जुलाई को विक्रमशिला सेतु से बरारी थाना लाकर सौंपा था। यूडी केस में यही तिथि दर्ज है। जबकि पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड और पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी न कराना भी गहरा संदेह पैदा कर रहा है।

बहरहाल, एक-एक कर कई बिंदुओं पर बरारी थाने की चोरी और सीनाजोरी सामने आ रही है। बता दें कि बीते दिन बरारी थानाध्यक्ष विकास कुमार ने थाने में ऐसी किसी घटना से साफ इनकार कर दिया था, जबकि बरारी थाने में फांसी लगाने वाले महेंद्र मंडल की आत्महत्या की एफआइआर इसी थाने के वादी दारोगा रीतलाल मंडल ने दर्ज कराई है।

जहां तक गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने की बात है, उसमें स्वजन की अनदेखी समेत कई स्तरों पर चूक प्रमाणित हो रही है। वादी ने दर्ज केस में थाने पर लाए गए महेंद्र मंडल को ओडी अफसर के समक्ष संतरी की निगरानी में सुरक्षार्थ रखे जाने की बात लिखी है। फिर, उसने आत्महत्या कैसे कर ली। यह भी बड़ा सवाल है।

वहीं, मृतक के परिवार का कहना है कि जब महेंद्र को बरारी थाने में रखा गया, तो आत्महत्या जैसे हालात कैसे बन गए। आखिर थाने में उसके समक्ष ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उसे फंदे से लटकना पड़ा।

पुलिस कार्यालय के अनुसार, बरारी थाने के संबंधित पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों की जांच और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। लेकिन, महेंद्र की मौत के एक महीने बाद भी जिम्मेवारी तय नहीं की गई है। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने तो इस घटना को सिरे से ही नकार दिया था।

पत्नी अनीता और बेटी पायल ने उठाए सवाल मृत महेंद्र मंडल के भतीजे धनंजय मंडल को जिसे बरारी थानाध्यक्ष ने काल कर थाने बुलाया था। थाने में उस पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वह उसकी पत्नी और बच्चे को उसकी मौत की जानकारी नहीं दे। उसे वहां नहीं बुलाए।