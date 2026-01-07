Bhagalpur News: मोबाइल चोरी कर यूपीआई से रुपये उड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार की गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। मोबाइल चोरी कर यूपीआई से रुपये उड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में पुलिस टीम ने सफलता पाई है। पुलिस टीम ने चार शातिर को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में मोबाइल और उसके पार्ट बरामद कर लिया है। जिन आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है उनमें अकबरनगर निवासी चाहत कुमार, अमन कुमार, हबीबपुर थानाक्षेत्र के शाहजंगी नवटोलिया निवासी सौरभ कुमार और शाहजंगी निवासी रितिक कुमार शामिल हैं।

उनके पास से पुलिस टीम ने एक मोबाइल, दो स्मार्ट घड़ी, एक सिम, एक मेमोरी, चार चार्जिंग साकेट, नौ कैमरा ग्लास, दो मदरबोर्ड का कवर, नौ मोबाइल का मदर सब-बोर्ड, छह सिम ट्रे, पांच मोबाइल का रिंगर बाक्स, छह मोबाइल का मिड्ल डिस्प्ले, पांच मोबाइल का बैक पैनल बरामद किया है। पुलिस टीम गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

मालूम हो कि चार जनवरी 2026 को कहलगांव थानाक्षेत्र के चौधरी टोला निवासी रितेश कुमार कुशवाहा ने मोबाइल चोरी कर यूपीआई के जरिए रुपये निकासी कर लेने की शिकायत की थी। केस दर्ज होने के बाद एसएसपी हृदय कांत ने सिटी एसपी शुभांक मिश्रा की निगरानी में और साइबर थानाध्यक्ष डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर दिया था।

उक्त टीम में दारोगा शिव कुमार सुमन, प्रशिक्षु दारोगा प्रशांत कुमार, अमित कुमार, असलेखा कुमारी के अलावा कांस्टेबल सुभाष कुमार, अशोक कुमार और रवि कुमार को शामिल किया किया गया। टीम ने तकनीकी जांच के क्रम में घटना में शामिल आरोपितों तक पहुंचते हुए उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि काफी मात्रा में मोबाइल के पार्ट आदि भी बरामद करने में सफल रही।