भागलपुर टाउन हॉल में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मेला; ₹98 हजार तक सब्सिडी, ऑन-द-स्पॉट लोन व रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। घरेलू बिजली बिल के भारी खर्च से मुक्ति दिलाने और हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL), विद्युत आपूर्ति अंचल, भागलपुर की ओर से मंगलवार को स्थानीय टाउन हॉल में भव्य 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' जागरूकता मेला सह पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।

विद्युत कार्यपालक अभियंता (शहरी) पंकज कुमार ने बताया कि यह विशेष शिविर सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होकर दिनभर चलेगा। कार्यक्रम में बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ऑन-द-स्पॉट आवेदन, वेंडर्स और बैंकों के लगेंगे विशेष स्टॉल इस जागरूकता मेले में आम नागरिकों व बिजली उपभोक्ताओं को अपने घरों की छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने की सरल प्रक्रिया, सरकारी वित्तीय अनुदान और इसके दीर्घकालिक लाभों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

मेले में बिजली विभाग द्वारा अधिकृत सोलर वेंडरों और विभिन्न राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों के समर्पित स्टॉल लगाए जाएंगे। इच्छुक उपभोक्ता मौके पर ही सोलर प्लांट स्थापना के लिए तत्काल ऑनलाइन आवेदन व पंजीकरण करा सकेंगे। इसके अलावा बैंकों द्वारा बेहद कम ब्याज दर पर सुलभ ऋण (Solar Loan) और आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी हाथों-हाथ उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्र से ₹78,000 और बिहार सरकार से ₹20,000 की भारी सब्सिडी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 78 हजार रुपये की प्रत्यक्ष सब्सिडी (DBT) दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार की ओर से 2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर 20 हजार रुपये का अतिरिक्त राज्य अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार दोनों सरकारों के सहयोग से पात्र उपभोक्ताओं को कुल 98 हजार रुपये तक की भारी आर्थिक छूट का सीधा लाभ मिलेगा।

300 यूनिट तक फ्री बिजली, ग्रिड को बेच सकेंगे बची हुई ऊर्जा घर की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर उपभोक्ता हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त सौर ऊर्जा का उपभोग कर सकते हैं। अपनी घरेलू खपत से अतिरिक्त उत्पादित बिजली को नेट मीटरिंग प्रणाली के जरिए सीधे ग्रिड को वापस भेजा जा सकेगा, जिससे नियमित बिजली बिल शून्य के करीब पहुंच जाएगा।