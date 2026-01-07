भागलपुर से प्रयागराज स्पेशल बस: माघ मेला के लिए शनिवार से चलेगी, मोबाइल चार्जिंग-सीसीटीवी जैसी सुविधा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित एवं सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने सबौर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पिंक बस का परिचालन प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। भागलपुर परिवहन प्रमंडल ने इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुधवार से तिलकामांझी सरकारी बस स्टैंड से सबौर कालेज के रास्ते गोपालपुर और फतेहपुर के ग्रामीण सड़कों पर पिंक बस का संचालन किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक पवन शांडिल्य ने बताया कि सबौर क्षेत्र से महिलाओं और स्थानीय लोगों की ओर से बस परिचालन के लिए लगातार सुझाव मिल रहे थे, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

बस तिलकामांझी से जीरो माइल होते हुए एग्रीकल्चर कालेज तक जाएगी, फिर सबौर स्टेशन, सबौर कालेज, गोपालपुर और फतेहपुर होते हुए पुनः तिलकामांझी बस स्टैंड लौटेगी। वर्तमान में पिंक बस का परिचालन दो शिफ्ट में किया जाएगा, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चार ट्रिप में। इस सेवा से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और छात्राओं को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों की संख्या और डिमांड बढ़ने पर बस की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी।

अब शनिवार से चलेगी भागलपुर–प्रयागराज विशेष बस प्रयागराज माघ मेला के मद्देनजर भागलपुर से शुरू की जाने वाली विशेष बस सेवा बुधवार से प्रारंभ नहीं हो पाई। यात्रियों की कमी के कारण बस का परिचालन स्थगित रखा गया था। अब यह बस सेवा शनिवार से शुरू की जाएगी। परिवहन निगम के अनुसार अब तक आठ यात्रियों ने बस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 42 सीटर बस सुबह 10 बजे भागलपुर बस डिपो से रवाना होगी।