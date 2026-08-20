विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 'आलय' ने भागलपुर में निकाली फोटो वॉक; कैमरों में कैद हुए शहर के रंग, रविवार को लगेगी प्रदर्शनी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर शहर की अग्रणी सांस्कृतिक संस्था 'आलय' की ओर से एक विशेष 'फोटो वॉक' का भव्य आयोजन किया गया। इस रचनात्मक वॉक में शहर के वरिष्ठ छायाकारों के साथ-साथ कई नवोदित फोटोग्राफर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने कैमरे के लेंस से भागलपुर के विविध रंगों को खूबसूरत फ्रेम में उतारा।

यह फोटो वॉक स्थानीय कलाकेंद्र से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए मुसहरी घाट (मायागंज) तक पहुंची। रास्ते भर फोटोग्राफर्स ने शहर की सुबह की रोजमर्रा की गतिविधियों, सांस्कृतिक जीवंतता, ऐतिहासिक धरोहरों और गंगा तट के मनमोहक नजारों को अपने कैमरों में कैद किया।

वरिष्ठ छायाकारों ने दिया मार्गदर्शन वरिष्ठ फोटोग्राफर शैलेन्द्र कुमार और 'आलय' के सचिव सह जाने-माने छायाकार शशि शंकर ने संयुक्त रूप से पूरे दल का कुशल नेतृत्व और तकनीकी मार्गदर्शन किया। उन्होंने नवोदित कलाकारों को फ्रेमिंग, लाइटिंग, एंगल और स्ट्रीट फोटोग्राफी की बारीकियों के बारे में प्रैक्टिकल टिप्स दिए।

कलाकेंद्र से मुसहरी घाट तक वरिष्ठ व नवोदित छायाकारों ने खींचीं शहर की ऐतिहासिक गलियों व गंगा तट की जीवंत तस्वीरें

वरिष्ठ फोटोग्राफर शैलेन्द्र कुमार व शशि शंकर ने किया मार्गदर्शन; चयनित बेहतरीन तस्वीरों की कलाकेंद्र में लगेगी प्रदर्शनी

भागलपुर में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर फोटो वॉक के दौरान फोटोग्राफर्स ने तस्वीरें खींचते चयनित तस्वीरों की रविवार को लगेगी प्रदर्शनी वॉक की समाप्ति के बाद सभी प्रतिभागी पुनः कलाकेंद्र पहुंचे, जहां दिनभर क्लिक की गई तस्वीरों का तकनीकी व कलात्मक मूल्यांकन किया गया। वरिष्ठ छायाकारों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों का चयन कर उनके उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट निकाले गए।