बिहार में जमीन-मकान की रजिस्ट्री अब स्क्रीन पर: ई-वेरिफिकेशन से हो रहा काम, भागलपुर ने टॉप-3 जिलों में बनाई जगह

ललन तिवारी, भागलपुर। कभी जमीन-मकान की रजिस्ट्री का मतलब था कागजों का पुलिंदा, दस्तावेजों की जांच और फाइलों का लंबा सफर। अब यही प्रक्रिया स्क्रीन पर सिमट रही है। पेपरलेस निबंधन के शुरुआती झटके से उबरकर भागलपुर ने डिजिटल रजिस्ट्री की राह पर फिर रफ्तार पकड़ ली है।

अगस्त के अंतिम सप्ताह में बढ़ते निबंधन के आंकड़े इसका संकेत दे रहे हैं। अगस्त में 21 को 45, 22 को 31, 24 को 29, 25 को 83 और 27 अगस्त को 70 दस्तावेजों का निबंधन हुआ। प्रदर्शन के मामले में भागलपुर अब वैशाली और मधुबनी के साथ राज्य के तीन अग्रणी जिलों में शामिल है।

जिला अवर निबंधक प्रियदर्शन ने बताया कि पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद निबंधन में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अब लोगों और सेवा प्रदाताओं के नई प्रक्रिया से परिचित होने के साथ रजिस्ट्री की संख्या फिर बढ़ रही है।

आधार सत्यापन से ई-साइन तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल राज्य में पेपरलेस निबंधन की शुरुआत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 11 जुलाई को हाजीपुर निबंधन कार्यालय से करने के बाद 17 अगस्त तक राज्य के सभी 141 निबंधन कार्यालय पेपरलेस हो गए।

पेपरलेस व्यवस्था में दस्तावेज तैयार करने से लेकर सत्यापन और निबंधन तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जा रही है। क्रेता और विक्रेता के आधार का सहमति आधारित सत्यापन होता है। भूमि हस्तांतरण के लिए ओटीपी के माध्यम से सहमति लेकर ई-साइन कराया जाता है।

ओटीपी नहीं देने की स्थिति में अंगूठे के निशान या आइरिस से सत्यापन का विकल्प भी उपलब्ध है।क्रेता और विक्रेता को निबंधन कार्यालय में उपस्थित होना होता है। पहले कागज का झंझट, अब डिजिटल सुविधा भीखनपुर के इंदू दास, बरारी के श्रीकांत कुमार, फतेहपुर के मामून रशीद, रजंदीपुर के गौरी पोद्दार और बाबूपुर के नीरज कुमार ने बताया कि पहले दस्तावेज तैयार कराने से लेकर जांच तक कई बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। कागजात सुरक्षित रखने की भी चिंता रहती थी।