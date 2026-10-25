भागलपुर के पनसल्ला में लहलहाएगा जर्दालु आम, बीएयू सबौर ने बनाया अंगीकृत ग्राम, किसानों को दिए गए उन्नत पौधे

संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम (भागलपुर)। Bhagalpur Jardalu Mango Pansalla Village BAU Sabour: अपनी मनमोहक सुगंध और अनूठे स्वाद के लिए देश-विदेश में विख्यात भागलपुरी जर्दालु आम की खेती अब अजगैवीनाथ धाम प्रखंड के किसानों की किस्मत संवारेगी। किसानों की आय दोगुनी करने और क्षेत्र में बागवानी को व्यावसायिक रूप देने के उद्देश्य से कटहरा पंचायत अंतर्गत पनसल्ला गांव को 'जर्दालु आम अंगीकृत ग्राम' के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी पहल शुरू की गई है।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर के तत्वावधान में उन्नत भारत अभियान के तहत पनसल्ला गांव में एक दिवसीय विशेष किसान कार्यशाला व पौध वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से आम की बागवानी करने, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाने और बाजार से सीधा मुनाफा कमाने के व्यावहारिक तरीके बताए गए।

कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ स्थानीय विधायक प्रो. ललित नारायण मंडल, बीएयू सबौर के कुलसचिव डॉ. मिजानुल हक, प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. आरके सोहानी, जैन एग्रीकल्चर के प्रतिनिधि संजय कुमार और निदेशक प्रशासन राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से पौधरोपण कर किया।

वैज्ञानिक तकनीक से बदलेगी किसानों की तकदीर समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. करुणा कुमारी ने कहा कि भागलपुर का जर्दालु आम अपनी विशिष्ट सुगंध और मिठास के कारण राष्ट्रीय फलक पर अलग पहचान रखता है। इसके उत्पादन का दायरा बढ़ाने और छोटे-सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही पनसल्ला गांव का चयन किया गया है। विश्वविद्यालय की इस पहल से अब सीधे प्रयोगशाला की उन्नत तकनीक किसानों के खेतों तक पहुंचेगी, जिससे कम लागत में बेहतर पैदावार संभव होगी।

वहीं, भागलपुरी जर्दालु आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि पनसल्ला को मॉडल विलेज बनाए जाने से क्षेत्र के आम उत्पादकों को सीधा संबल मिलेगा और भागलपुर के आम की साख और मजबूत होगी। 'लोकल टू ग्लोबल' बनेगा भागलपुरी जर्दालु: विधायक मुख्य अतिथि विधायक प्रो. ललित नारायण मंडल ने कहा कि भागलपुर का जर्दालु आम समूचे अंग क्षेत्र का गौरव है। वर्षों से यहां का जर्दालु आम विशिष्ट सौगात के रूप में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को भेजा जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पनसल्ला गांव को केंद्र बनाकर शुरू किया गया यह प्रयास क्षेत्र के युवाओं और किसानों के लिए नई समृद्धि के द्वार खोलेगा।