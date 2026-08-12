भागलपुर में बनेंगी 106 नई पंचायतें, नए सिरे से तय होगा 'मुखिया जी' का सियासी भविष्य

ललन तिवारी, भागलपुर। बिहार में प्रस्तावित पंचायत परिसीमन ने गांव की सियासत का पूरा गणित बदलने के संकेत दे दिए हैं। करीब दो दशक बाद होने वाले इस परिसीमन में अब बड़ी आबादी वाली पंचायतों को छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटने की तैयारी है।

2011 की जनगणना को आधार बनाकर यदि करीब सात हजार की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है तो भागलपुर में ग्राम पंचायतों की संख्या मौजूदा 242 से बढ़कर करीब 348 तक पहुंच सकती है। इसका सीधा असर मुखिया के पदों पर पड़ेगा। मौजूदा 242 की जगह जिले में करीब 100 से 110 नए मुखिया पद बढ़ने की संभावना बनती है। जिले के प्रखंडों में इन दिनों यह मुख्य चर्चा बन गया है। हालांकि, यह केवल जनसंख्या आधारित गणित से निकाला गया प्रारंभिक अनुमान है। अंतिम संख्या गांवों की भौगोलिक स्थिति, राजस्व ग्राम की अखंडता, पंचायतों की सीमा, नगर निकाय क्षेत्रों और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए जाने वाले परिसीमन मानकों के बाद ही सामने आएगी।

भागलपुर की 24.35 लाख ग्रामीण आबादी बनेगी आधार भागलपुर जिला के सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भागलपुर जिले की कुल आबादी 30.38 लाख थी, जिसमें करीब 24.35 लाख ग्रामीण आबादी थी। वर्तमान में जिले में 16 प्रखंड , 242 ग्राम पंचायत और 1515 गांव हैं।

यदि 24.35 लाख ग्रामीण आबादी को लगभग सात हजार की औसत आबादी से विभाजित किया जाए तो करीब 348 पंचायत का गणित बनता है। इस लिहाज से मौजूदा 242 पंचायतों की तुलना में लगभग 106 पंचायतों की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है।

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यानी भागलपुर में पंचायतों की संख्या करीब 44 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना बनती है। इसी अनुपात में मुखिया के पद भी बढ़ सकते हैं। मुखिया के साथ वार्डों की संख्या भी बढ़ेगी भागलपुर में 16 प्रखंडों के कहलगांव, पीरपैंती, अजगैवीनाथ धाम, सबौर जैसे बड़े पंचायतों का गणित बदल जायेगा। नई व्यवस्था का प्रभाव केवल मुखिया के पद तक सीमित नहीं रहेगा। करीब पांच सौ की आबादी पर एक वार्ड बनाए जाने की व्यवस्था लागू होती है तो पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ वार्डों की संख्या में भी बड़ा बदलाव होगा। इससे पंच के पदों की संख्या बढ़ेगी।

इसी तरह करीब पांच हजार की आबादी पर पंचायत समिति क्षेत्र और करीब 50 हजार की आबादी पर जिला परिषद क्षेत्र निर्धारित किए जाने से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के सभी स्तरों का भूगोल बदल सकता है। इसके बाद आरक्षण का नया चक्र लागू होने से कई वर्तमान मुखिया उसी सीट से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। कहीं सामान्य सीट आरक्षित हो सकती है तो कहीं महिला, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अन्य आरक्षित श्रेणी का समीकरण बन सकता है।