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'NTPC में नौकरी करना है आपको...': फर्जी अफसर बन शातिर ने ठगे ₹2.11 लाख; पैसे मांगने पर पिस्टल दिखाकर दी धमकी

By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 12:38 PM (IST)

भागलपुर में एक शातिर ठग मनोज वर्मा ने एनटीपीसी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कौशल कुमार से 2.11 लाख रुपये ठग लिए। पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।

फर्जी डीएसपी, इंस्पेक्टर व दारोगा बनकर ठगी करने वाले मनोज वर्मा का नया कारनामा; सिकंदरपुर के व्यक्ति को बनाया शिकार

फर्जी डीएसपी, इंस्पेक्टर व दारोगा बनकर ठगी करने वाले मनोज वर्मा का नया कारनामा; सिकंदरपुर के व्यक्ति को बनाया शिकार

HighLights

  1. मनोज वर्मा ने एनटीपीसी में नौकरी का झांसा दिया।

  2. कौशल कुमार से 2.11 लाख रुपये की ठगी की।

  3. पैसे मांगने पर पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। "एनटीपीसी में नौकरी करना है आपको...?" यदि आपके पास भी नौकरी दिलाने के नाम पर किसी बड़े अधिकारी के नाम से ऐसा कोई फोन या प्रस्ताव आए, तो बेहद सावधान हो जाइए। बिहार पुलिस में कभी फर्जी डीएसपी, कभी निगरानी इंस्पेक्टर तो कभी दारोगा का रौब दिखाकर लोगों, खासकर महिलाओं को चूना लगाने वाले शातिर ठग मनोज वर्मा का एक और सनसनीखेज कारनामा उजागर हुआ है।

शातिर मनोज ने एनटीपीसी का फर्जी विज्ञापन दिखाकर और भागलपुर एनटीपीसी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी कौशल कुमार से 2 लाख 11 हजार रुपये की ठगी कर ली।

बेटे की नौकरी का सपना दिखाकर ऐंठे 2.11 लाख रुपये

पीड़ित कौशल कुमार के अनुसार, आरोपित मनोज वर्मा ने खुद को पुलिस का बड़ा अधिकारी और रसूखदार बताते हुए विश्वास में लिया। उसने दावा किया कि उसकी एनटीपीसी प्रबंधन में ऊंची पहुंच है और वह उनके बेटे की पक्की नौकरी एनटीपीसी भागलपुर में लगवा देगा।

भरोसे में आकर पीड़ित पक्ष ने किस्तों में कुल 2 लाख 11 हजार रुपये आरोपित को सौंप दिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी और कागजात फर्जी निकले, तो पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ।

पैसे वापस मांगने पर पुलिसिया रौब और हथियार का डर

जब पीड़ित पक्ष ने आरोपित मनोज वर्मा से अपने पैसे वापस मांगे, तो वह अपनी असलियत पर उतर आया। आरोपित ने पैसे लौटाने से साफ इनकार करते हुए पुलिसिया वर्दी और पद का रौब दिखाया। इतना ही नहीं, उसने पीड़ित को हथियार (पिस्तौल) दिखाकर जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।

लगातार मिल रही धमकियों से भयभीत होकर पीड़ित कौशल कुमार ने वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को गुरुवार को लिखित आवेदन देकर अपनी राशि वापस दिलाने और आरोपित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है।

दर्जनों लोगों को बना चुका है शिकार, पुलिस की गिरफ्त से दूर]

पीड़ित पक्ष की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित मनोज वर्मा बेहद शातिर किस्म का ठग है। वह खाकी वर्दी और फर्जी पद का इस्तेमाल कर अब तक दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना चुका है।

अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व के मामलों में भी उसकी गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने को लेकर पुलिस की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसका फायदा उठाकर वह खुलेआम घूम रहा है और शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ितों को केस वापस लेने के लिए डरा-धमका रहा है। पीड़ितों ने पुलिस से अविलंब कुर्की-जब्ती और गिरफ्तारी की मांग की है।