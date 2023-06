रामकृपाल मंडल निवासी अभिनंदन राज का लखीसराय की रहने वाली स्वर्गीय जगदीश लहरी के बेटी रौशनी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी का वादा कर युवक पिछले 16 महीने से संबंध बना रहा था। हाल ही में रौशनी ने शादी की बात कही तो वह मुकर गया। युवती ने पहले प्रेम का वास्ता दिया और उसे मनाने की कोशिश की लेकिन वह किसी भी हाल में नहीं माना।

पुलिस के प्रयास से ग्रामीणों की मौजूदगी में मंदिर में हुई प्रेमी प्रेमिका की शादी।

संवाद सूत्र, कहलगांव: भागलपुर जिले के बुद्धुचक थाना क्षेत्र के कचहरिया गांव में एक युवक को पहले प्रेम में इजहार करना और फिर शादी से भागना महंगा पड़ गया। युवक ने पहले युवती से अपने इश्क का इजहार किया और फिर शादी का वादा कर संबंध बनाता रहा, लेकिन जब प्रेमिका ने शादी करने के लिए कहा तो साफ इनकार कर दिया। हालांकि, पुलिस और ग्रामीणों के दबाव में उसे युवती को पत्नी बनाना ही पड़ा। दरअसल, रामकृपाल मंडल निवासी अभिनंदन राज का लखीसराय की रहने वाली स्वर्गीय जगदीश लहरी के बेटी रौशनी कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी का वादा कर युवक पिछले 16 महीने से संबंध बना रहा था। हाल ही में रौशनी ने शादी की बात कही तो वह मुकर गया। युवती ने पहले प्रेम का वास्ता दिया और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी हाल में नहीं माना। इसके बाद 23 जून को रौशनी अभिनंदन के घर आ गई और उससे शादी करने की बात कहने लगी। रौशनी को अपने घर पर देखकर अभिनन्दन और उसके घरवाले आगबबूला हो गए। शादी से साफ इनकार करने के साथ ही उसे धक्के देकर घर से भगा दिया गया। जब प्रेमी और उसके घरवालों ने रौशनी को ठुकरा दिया, इसके बाद उसने ग्रामीणों को अपनी आपबीती सुनाई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। इसके बावजदू प्रेमी और उसके घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में पुलिस और ग्रामीणों के दबाव पर लड़का पक्ष शादी के लिए तैयार हुआ। इसके बाद गांव के मंदिर में दोनों की शादी कराई गई। अभिनन्दन रौशनी को शादी के बाद अपने घर ले गया।

Edited By: Deepti Mishra