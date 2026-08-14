भागलपुर में विकास को मिलेगी रफ्तार: 6 महीने से लटके 9 प्रोजेक्ट्स का फिर से टेंडर, 4 महीने का अल्टीमेटम
भागलपुर नगर निगम की नौ विकास योजनाएं छह माह से अटकी हैं, जिससे आगामी बरसात में जलजमाव की आशंका है। निगम ने इन 4.47 करोड़ की योजनाओं के लिए एजेंसी चयन ...और पढ़ें
HighLights
भागलपुर की नौ विकास योजनाएं छह माह से लंबित।
बरसात से पहले जलजमाव रोकने को निगम सक्रिय।
4.47 करोड़ की योजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। नगर निगम क्षेत्र में सड़क और नाला निर्माण से जुड़ी नौ आवश्यक विकास योजनाएं पिछले छह माह से अधर में लटकी हैं। निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण आगामी बरसात में शहरवासियों की परेशानी बढ़ने की आशंका है।
खासकर जलनिकासी और आवागमन से जुड़ी योजनाओं के लंबित रहने से कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने लंबित योजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी है।
नगर निगम की ओर से इन सभी नौ योजनाओं के लिए एजेंसी चयन की निविदा प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की गई है। निगम के अनुसार, नौ विकास योजनाओं की कुल अनुमानित लागत करीब 4 करोड़ 47 लाख 1 हजार 996 रुपये है। एजेंसी का चयन समय पर पूरा होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है।
अधिकारियों का दावा है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार माह के भीतर सभी योजनाओं को पूरा करा लिया जाएगा। लंबित योजनाओं में लोहापट्टी मोड़ से डिक्सन मोड़ तक आरसीसी नाला निर्माण और दवाई पट्टी में पुलिया निर्माण का कार्य प्रमुख है।
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लोहापट्टी-डिक्सन मोड़ शहर के प्रमुख व्यावसायिक मार्गों में शामिल है। इस मार्ग पर दिनभर वाहनों और लोगों की आवाजाही रहती है और देर रात तक भी बाजार क्षेत्र में चहल-पहल बनी रहती है। ऐसे में नाला निर्माण का कार्य पूरा नहीं होने से बरसात के दौरान जलनिकासी की समस्या गंभीर होने की आशंका है।
निगम प्रशासन का कहना है कि एजेंसी चयन की प्रक्रिया में तेजी लाकर सभी लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी को कार्यादेश मिलने के बाद निर्धारित समय सीमा में काम पूरा कराने की जिम्मेदारी होगी।
निगम का फोकस बरसात के दौरान जलजमाव वाले क्षेत्रों में जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ सड़क और पुलिया निर्माण से जुड़ी योजनाओं को भी पूरा कराने पर है।
चार माह में काम पूरा कराने का दावा
निगम अधिकारियों के मुताबिक निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद एजेंसी को कार्यादेश दिया जाएगा। इसके बाद सभी नौ योजनाओं पर काम शुरू होगा। प्रशासन ने करीब चार माह में निर्माण कार्य पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। इससे लंबे समय से लंबित योजनाओं के पूरा होने की उम्मीद जगी है।