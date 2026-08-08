भागलपुर के बेलटीकरी में मुजफ्फरपुर पुलिस की रेड, दो लड़कियां रेस्क्यू; बिना सूचना कार्रवाई पर छिड़ा विवाद

जागरण टीम, भागलपुर। इशीपुर थाना क्षेत्र के बेलटीकरी गांव में 2 अगस्त की देर रात मुजफ्फरपुर पुलिस की एक टीम ने अचानक छापेमारी कर दो लड़कियों को रेस्क्यू किया और उन्हें अपने साथ मुजफ्फरपुर ले गई। इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि, दूसरे जिले की पुलिस द्वारा बिना स्थानीय पुलिस और वरीय अधिकारियों को सूचना दिए की गई इस कार्रवाई पर भागलपुर पुलिस प्रशासन ने सवाल खड़े किए हैं।

विरोध के बाद देर रात स्थानीय पुलिस को दी गई सूचना जानकारी के अनुसार, बेल्टीकरी गांव लंबे समय से कथित तौर पर रेड लाइट एरिया के रूप में चर्चित रहा है। 2 अगस्त की देर रात करीब एक बजे मुजफ्फरपुर पुलिस सादे कपड़ों और वर्दीधारी महिला पुलिसकर्मियों के साथ गांव पहुंची और संबंधित घर में प्रवेश करने लगी। अचानक हुई इस कार्रवाई से स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया और विरोध शुरू कर दिया।

हंगामे और विरोध के बाद रात करीब दो बजे मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसीपुर थाना पुलिस को फोन पर सूचना दी। जब तक इसीपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, मुजफ्फरपुर पुलिस दोनों रेस्क्यू लड़कियों को लेकर कहलगांव की ओर निकल चुकी थी।

12वीं की अपहृत छात्रा को ढूंढते हुए पहुंची थी पुलिस पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र से 12वीं कक्षा की एक छात्रा 10 मई को घर छोड़कर चली गई थी। 12 मई को उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। तकनीकी जांच और मोबाइल टावर लोकेशन से पता चला कि एक व्यक्ति उसे कोलकाता ले जाने के बाद बेल्टीकरी गांव में रखे हुए है।

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इसी सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के साथ-साथ नालंदा जिले की एक अन्य लड़की को भी वहां से रेस्क्यू किया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के तार पश्चिम बंगाल और कोलकाता से जुड़े हैं, जहां से लड़कियों को लाकर यहां ठहराया जाता है।

बिना सूचना छापेमारी नियमों के खिलाफ, होगी समीक्षा: SDPO मामले पर एसडीपीओ-2 स्नेह सेतु ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार किसी दूसरे जिले की पुलिस यदि किसी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करती है, तो स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना देना और उनकी मौजूदगी में रेड करना अनिवार्य है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।