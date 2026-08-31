'हिंदू-मुस्लिम साथ रहेंगे तभी मजबूत होगा भारत' अमेरिका में RSS प्रमुख भागवत के बयान पर मुस्लिम गुरु की बड़ी प्रतिक्रिया

जागरण संवाददाता, भागलपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन राव भागवत द्वारा अमेरिका में दिए गए वक्तव्य का ब‍िहार के भागलपुर खानकाह पीर दमड़िया शाह के सज्जादानशीन सैयद शाह फखरे आलम हसन ने खुलकर स्वागत किया है। उन्होंने मोहन भागवत के उस बयान को देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद अहम बताया, जिसमें संघ प्रमुख ने कहा था कि 'जो व्यक्ति चाहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान न रहें, संभव है कि वह हिंदू ही न हो।' सज्जादानशीन ने कहा कि यह सकारात्मक विचार सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने वाला है।

भागलपुर खानकाह पीर दमड़िया शाह के सज्जादानशीन सैयद शाह फखरे आलम हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया स्वागत

बोले- सभी मनुष्य एक ही माता-पिता की संतान; जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं, अच्छा आचरण ही असली पहचान

राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक नेतृत्व से लगातार प्रेम, करुणा, सद्भाव और परस्पर सम्मान का संदेश देने की अपील की

कहा- विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत, सभी समुदाय मिलकर करेंगे देश की प्रगति में योगदान सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि समूची मानव जाति एक ही माता-पिता की संतान है। इस्लाम धर्म भी पूरी मानवता को हजरत आदम और हजरत हव्वा की संतान मानता है। दुनिया के सभी इंसानों का सृष्टिकर्ता व मालिक एक ही है। धर्म की वास्तविक रूह और भावना भी यही सिखाती है कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को पहचाने और उसकी बनाई संपूर्ण मानवता के साथ प्रेम, करुणा और भाईचारे का व्यवहार करे।

जाति-धर्म के आधार पर श्रेष्ठता का दावा अनुचित सज्जादानशीन ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र अथवा मजहब के आधार पर स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझने का कोई अधिकार नहीं है। श्रेष्ठता का पैमाना धन-दौलत, कुल, वंश या सामाजिक ओहदा नहीं, बल्कि व्यक्ति का उत्कृष्ट आचरण और मानवता के प्रति उसका निष्कपट व्यवहार होना चाहिए। धर्म का मूल उद्देश्य समाज को बांटना नहीं, बल्कि दिलों को आपस में जोड़ना है।

सभी वर्गों से सद्भाव का संदेश देने की अपील उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं, धर्माचार्यों एवं उलेमा सहित सभी सामाजिक व धार्मिक नेतृत्व से अपील की कि वे लगातार समाज में प्रेम, सद्भाव, करुणा और परस्पर सम्मान का वातावरण निर्मित करने का संदेश दें।