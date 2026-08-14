भागलपुर : पार्षदों और निगमकर्मियों में आर-पार की जंग; गाली-गलौज व मुकदमों पर 20 अगस्त को सदन में होगा बड़ा फैसला
भागलपुर नगर निगम में पार्षदों और कर्मचारियों के बीच गंभीर टकराव सामने आया है, जहाँ कर्मचारियों ने पार्षदों पर अवैध उगाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। इस विवाद पर 20 अगस्त को मुकदमों की वापसी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, जिससे आगे की स्थिति तय होगी।
HighLights
कर्मचारियों ने पार्षदों पर अवैध उगाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया।
चार वार्ड पार्षदों पर झूठे केस में फंसाने की धमकी का आरोप।
20 अगस्त को मुकदमों की वापसी पर सदन में होगा निर्णय।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम में पार्षदों और निगम कर्मियों के बीच का टकराव अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। निगम की विभिन्न शाखाओं में पदस्थापित कर्मचारियों ने पार्षदों पर नाजायज दबाव बनाने, अवैध उगाही के लिए धमकाने, अभद्र व्यवहार (गाली-गलौज) करने और मनमाने ढंग से काम कराने का गंभीर आरोप लगाया है।
इस संदर्भ में पीड़ित कर्मचारियों ने नगर आयुक्त और मेयर को औपचारिक पत्र सौंपकर संबंधित पार्षदों के खिलाफ सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई करने तथा कर्मियों की कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
चार वार्ड पार्षदों पर गंभीर आरोप, झूठे केस में फंसाने की धमकी
नगर आयुक्त को सौंपे गए संयुक्त पत्र में वार्ड संख्या 20, 14, 30 और 21 के पार्षदों पर नामजद आरोप लगाए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ये पार्षद निगम की विभिन्न शाखाओं में पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों को डराते-धमकाते हैं और अवैध वसूली का अनुचित दबाव बनाते हैं। विरोध करने पर कर्मियों को झूठे मामलों में फंसाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी जाती हैं।
इसके अलावा पत्र में निगम की जनकल्याणकारी योजनाओं और दैनिक प्रशासनिक कार्यों में भी पार्षदों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है।
पूर्व की मारपीट का दिया हवाला, सशक्त स्थायी समिति की बैठक में भी हंगामा
कर्मचारियों द्वारा दिए गए दूसरे पत्र में 16 दिसंबर 2024 की घटना का उल्लेख करते हुए बताया गया कि निगम कार्यालय परिसर में एक पार्षद ने सरेआम निगमकर्मी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी, जिसकी प्राथमिकी भी दर्ज है।
आरोप है कि इसके बावजूद 12 अगस्त 2026 को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कर्मचारियों के विरुद्ध असंसदीय भाषा का प्रयोग कर खुलेआम धमकाया गया। लगातार मिल रही धमकियों के कारण निगमकर्मियों में भारी दहशत और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है।
20 अगस्त को होगा निर्णय, मुकदमों की वापसी पर फंसा पेंच
विवाद के कारण नगर निगम में कर्मचारियों और पार्षदों के दो अलग-अलग गुट बन गए हैं। पूर्व की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने मांग की थी कि आंदोलन के दौरान पार्षदों पर दर्ज मुकदमों को निगम प्रशासन वापस ले।
इस पर नगर आयुक्त ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर रिपोर्ट सदन में रखने की बात कही थी। इस जांच रिपोर्ट पर आगामी 20 अगस्त को अंतिम निर्णय लिया जाना है। यदि प्रशासन की ओर से मुकदमों की वापसी पर सहमति नहीं बनी, तो यह विरोध और उग्र रूप ले सकता है।
"आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर से शहर का विकास कार्य बुरी तरह बाधित होगा। एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय दोनों पक्षों को संयम बरतते हुए आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए। पार्षद और कर्मचारी नगर निगम रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए, ताकि शहर की जनता को कोई परेशानी न हो।"