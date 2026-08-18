Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

भागलपुर नगर निगम का बड़ा फैसला : एक माह में हो जाएगा जनसमस्याओं का समाधान, वार्ड 15 से 28 तक के लोग आ जाएं

By Jitendra Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:01 AM (IST)

भागलपुर नगर निगम वार्ड 15 से 28 तक के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 'सहयोग शिविर' आयोजित कर रहा है। इन शिविरों में सड़क, सफाई, पेयजल से लेकर प्रमाण पत्र और पेंशन तक की शिकायतें 30 दिनों में निपटाने का लक्ष्य है।

वार्ड 23 का यह हाल है। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक 14 वार्डों में आयोजित होंगे शिविर; नगर आयुक्त के नाम सीधे आवेदन दे सकेंगे शहरवासी

वार्ड 23 का यह हाल है। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक 14 वार्डों में आयोजित होंगे शिविर; नगर आयुक्त के नाम सीधे आवेदन दे सकेंगे शहरवासी

HighLights

  1. वार्ड 15 से 28 तक के लिए विशेष सहयोग शिविर।

  2. नागरिकों की समस्याओं का 30 दिनों में होगा समाधान।

  3. विकास योजनाओं, प्रमाण पत्रों, पेंशन के लिए आवेदन।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के विभिन्न वार्डों में रहने वाले नागरिकों की बुनियादी नागरिक समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए एक बड़ी पहल की है। नगर निगम की ओर से मंगलवार को वार्ड संख्या 15 से लेकर वार्ड संख्या 28 तक विशेष 'सहयोग शिविर' का आयोजन किया जा रहा है।

यह शिविर सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक निर्धारित स्थलों पर संचालित होंगे। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित वार्ड के नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए सीधे नगर आयुक्त के नाम आवेदन तैयार कर शिविर में जमा करें। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राप्त सभी शिकायतों का 30 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

जानिए किस वार्ड के लिए कहां लगा है सहयोग शिविर

नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने सभी 14 वार्डों के लिए शिविर स्थल निर्धारित किए हैं:

  • वार्ड 15: नगर निगम गोदाम कैंपस

  • वार्ड 16: पार्षद कार्यालय, उर्दू बाजार रोड

  • वार्ड 17: ओल्ड बीएन कॉलेज, किलाघाट रोड

  • वार्ड 18: मदन लाल कन्या मध्य विद्यालय, गोलाघाट रोड

  • वार्ड 19: गौशाला परिसर

  • वार्ड 20: लाजपत पार्क स्थित पार्षद भवन

  • वार्ड 21: गोनर लेन स्थित सामुदायिक भवन

  • वार्ड 22: मां दुर्गा मंदिर, आदमपुर स्थित पार्षद कार्यालय

  • वार्ड 23: श्यामसुंदर निकेतन विद्यालय

  • वार्ड 24: प्राथमिक विद्यालय, कटहलवाड़ी

  • वार्ड 25: बड़ी खंजरपुर स्थित पीएचईडी (PHED) बोरिंग कैंपस

  • वार्ड 26: वार्ड पार्षद का आवास, आनंदी लेन, सुरखीकल

  • वार्ड 27: आरईओ (REO) कार्यालय, मायागंज

  • वार्ड 28: फेरी रोड स्थित बरारी बालक मध्य विद्यालय

विकास योजनाओं से लेकर प्रमाणपत्र व पेंशन तक के लिए आवेदन

सहयोग शिविरों में नागरिक अपने क्षेत्र में सड़क, नाली, पुलिया, प्याऊ, सामुदायिक भवन व शौचालय, पेवर ब्लॉक, पार्क, ओपन जिम और गंगा घाट निर्माण से संबंधित विकास योजनाओं की मांग रख सकेंगे।

इसके अलावा सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लाइट की खराबी, नियमित सफाई व्यवस्था, पेयजल पाइपलाइन लीकेज, राशन कार्ड सुधार व निर्माण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जमीन का दाखिल-खारिज, भवन का नक्शा पास कराने तथा जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़ी समस्याओं के आवेदन भी हाथों-हाथ लिए जाएंगे।

अतिक्रमण व खतरनाक पेड़ों की शिकायतें भी होंगी दर्ज]

शिविर में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने, जर्जर व खतरनाक मकानों को गिराने तथा सरकारी भूमि पर खड़े जानलेवा पेड़ों को काटने जैसी सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की जा सकेंगी।

नगर निगम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को निगम कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति दिलाना और एक ही छत के नीचे उनकी शिकायतों को दर्ज कर संबंधित तकनीकी विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए सौंपना है।