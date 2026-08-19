भागलपुर: मुंगेर-मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड 4-लेन का पैकेज-2 अब सितंबर में होगा पूरा; 20 अगस्त की डेडलाइन छूटी, 4.69% काम बाकी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। ईस्टर्न बिहार की लाइफलाइन मानी जाने वाली महत्वाकांक्षी मुंगेर-मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना के पैकेज-2 की समय-सीमा एक बार फिर आगे बढ़ गई है। इस पैकेज के तहत 20 अगस्त तक करीब 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन तकनीकी व अंतिम फिनिशिंग कार्यों के चलते अब यह काम आगामी सितंबर माह तक पूरा होने की उम्मीद है।

खड़िया गांव से भागलपुर बाइपास स्थित चौधरीडीह तक कुल 29.42 किलोमीटर लंबे इस हिस्से का निर्माण 902 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। 10 फरवरी 2021 को इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 मार्च 2022 से जमीनी स्तर पर काम शुरू हुआ था। परियोजना को मार्च 2024 तक ही पूरा किया जाना था, लेकिन विभिन्न अड़चनों के कारण वर्तमान में भी करीब 4.69 प्रतिशत कार्य शेष रह गया है।

फिनिशिंग और सुरक्षा कार्यों के बाद ही खुलेगा ट्रैफिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के टेक्निकल प्रबंधक अभिनव कुमार ने बताया कि पैकेज-2 को पूरी तरह तैयार होने में लगभग एक महीने का समय और लगेगा। वर्तमान में सड़क के मुख्य हिस्से का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क की ढलाई/पिचिंग पूरी होने के तुरंत बाद ही यातायात शुरू नहीं किया जा सकेगा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माइलस्टोन (मील के पत्थर), दिशा-सूचक साइनेज, रिफ्लेक्टर, रेडियम पेंटिंग, लेन मार्किंग और सड़क की मुकम्मल सफाई जैसे अनिवार्य सुरक्षा मानक पूरे होने के बाद ही इसे विधिवत वाहनों के आवागमन के लिए खोला जाएगा।

400 KV हाइटेंशन लाइन शिफ्टिंग का रास्ता साफ, हटी बाधा] उधर, रसलपुर से मिर्जाचौकी के बीच 36 किलोमीटर के हिस्से में कुमारसाही गांव के समीप पिछले कई महीनों से 300 मीटर के दायरे में आ रही सबसे बड़ी तकनीकी बाधा को दूर करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस हिस्से के ऊपर से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की 400 केवी की चार प्रमुख हाइटेंशन ट्रांसमिशन लाइनें गुजर रही हैं, जो कहलगांव सुपर थर्मल पावर से बांका की ओर जाती हैं।

सड़क की सुरक्षा और वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इनकी निर्धारित ऊंचाई दुरुस्त करने को लेकर टावर व पोल शिफ्टिंग का कार्य आरंभ हो गया है। एनएचएआई ने यूटिलिटी शिफ्टिंग मद में पावर ग्रिड को 118.05 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है, जिसके बाद पीजीसीआईएल से अनापत्ति मिलने के साथ ही कार्य में तेजी आ गई है।