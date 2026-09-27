Bihar Weather : भागलपुर से 30 सितंबर तक मानसून की विदाई; आज भी बारिश की संभावना, अगले 4 दिनों तक कुछ ऐसा रहेगा मौसम
Bhagalpur Monsoon भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों से 30 सितंबर तक मानसून की विदाई तय है, हालांकि रविवार को हल्की ...और पढ़ें
HighLights
भागलपुर से 30 सितंबर तक मानसून की विदाई लगभग तय।
रविवार को भागलपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।
कमजोर निम्न दबाव और पश्चिमी विक्षोभ मौसमी बदलाव का कारण।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Monsoon : मानसून की विदाई की बेला के साथ ही भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की तेज रफ्तार पर अब पूरी तरह ब्रेक लगता नजर आ रहा है। शनिवार को जिले में बारिश का जोर काफी धीमा रहा, हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही के चलते दिनभर धूप-छांव की स्थिति बनी रही।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को भी भागलपुर समेत पूर्वी बिहार के कई इलाकों में हल्की वर्षा और एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके बाद मानसूनी गतिविधियों में तेजी से कमी आएगी और 30 सितंबर तक जिले से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के प्रबल आसार हैं।
शनिवार को भागलपुर का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह 8:30 बजे हवा में नमी (सापेक्षिक आर्द्रता) 87 प्रतिशत दर्ज की गई, जो शाम ढलते-ढलते घटकर 83 प्रतिशत रह गई। इस दौरान पूर्वी हवा औसतन नौ किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली।
आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 34.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन दिन चढ़ने के बाद शाम 5:30 बजे तक केवल ट्रेस (नाममात्र) वर्षा हुई, जिससे स्पष्ट है कि मानसूनी सिस्टम का जोर अब घटने लगा है।
कमजोर पड़ा निम्न दबाव, पश्चिमी विक्षोभ से बनी है नमी
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस मौसमी बदलाव की प्रमुख वजह पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र है। यह सिस्टम उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़कर धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है।
हालांकि इसके पश्चिम दिशा में खिसकने के बावजूद इससे जुड़ी नमी और निचले वायुमंडल का अभिसरण बिहार में कुछ समय के लिए बना हुआ है। इसके साथ ही करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जो ऊपरी वायुमंडल में अनुकूल परिस्थितियां बनाए हुए है। इसी प्रभाव के कारण रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश के आसार हैं।
29 सितंबर से साफ होगा आसमान, 30 तक विदाई तय
मौसम विभाग के अनुसार, बारिश की गतिविधियों में लगातार गिरावट दर्ज होगी। 29 सितंबर से आसमान काफी हद तक साफ रहने और धूप खिलने के संकेत हैं। वहीं 30 सितंबर तक भागलपुर से मानसून की विदाई लगभग तय मानी जा रही है।
भागलपुर मौसम बुलेटिन
पूर्वानुमान: रविवार को हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ एक-दो दौर की बौछारें।
मानसून विदाई की संभावित तिथि: 30 सितंबर।
मौसम तंत्र: उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ा; 5.8 किमी ऊंचाई पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय।
अधिकतम तापमान: 31.8 डिग्री सेल्सियस।
न्यूनतम तापमान: 24.8 डिग्री सेल्सियस।
आर्द्रता: सुबह 87% | शाम 83%
हवा की गति व दिशा: 9 किमी प्रतिघंटा (पूर्वी हवा)।
24 घंटे की वर्षा: सुबह 8:30 बजे तक 34.5 मिमी, दिनभर केवल ट्रेस वर्षा।
वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की विदाई केवल एक निश्चित तारीख पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके लिए बारिश में निरंतर कमी, निचले वायुमंडल में प्रतिचक्रवाती परिसंचरण (Anti-cyclonic circulation) का बनना और वायुमंडल में नमी का स्तर तेजी से कम होना जैसे मानक पूरे होने अनिवार्य होते हैं।
वर्तमान में मानसून की वापसी रेखा (Withdrawal Line) 32.5 डिग्री उत्तर और 72.5 डिग्री पूर्व, गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर, डीसा और नलिया से होकर गुजर रही है। इसके लगातार दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ने से बिहार में भी मानसूनी गतिविधियां पूरी तरह थमने की कगार पर हैं।