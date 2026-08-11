भागलपुर मौसम: 15-16 अगस्त को झमाझम बारिश के आसार; बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से फिर सक्रिय होगा मानसून

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सिल्क सिटी भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी और उमस झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मंगलवार को भले ही मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन आने वाले स्वतंत्रता दिवस के आसपास मानसून के एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय होने के मजबूत आसार बन रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी, जबकि 15 और 16 अगस्त को जिले में अच्छी और झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के भागलपुर केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनुपम नाहर ने बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण पूरी तरह सक्रिय है। इसके प्रभाव से 12 अगस्त के आसपास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र (Low-Pressure Area) बनने की प्रबल संभावना है।

बिहार की ओर बढ़ेगी नमी इस नए सिस्टम के बनने और अनुकूल दिशा में आगे बढ़ने से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं बिहार की ओर तेजी से रुख करेंगी, जिससे वर्षा के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल हो जाएंगी।