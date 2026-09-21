जागरण संवाददाता, भागलपुर। Amazing Love Bhagalpurजोगसर थाना क्षेत्र में पारिवारिक रिश्तों को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी सगी साली को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले गया। हद तो यह कि आरोपित अपने साथ 18 माह के मासूम बेटे को भी ले गया है। इस शर्मनाक घटना को लेकर पीड़ित पत्नी ने जोगसर थाने में पति, सास और देवर के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पीड़िता ने जोगसर थानाध्यक्ष को दिए लिखित आवेदन में बताया कि उसकी शादी दो वर्ष पूर्व हुई थी। दांपत्य जीवन के दौरान उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसकी उम्र वर्तमान में महज 18 माह है। आरोप है कि बीते 16 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे उसका पति शादी की नीयत से उसकी सगी बहन (साली) को बहला-फुसलाकर और उसके दुधमुंहे बच्चे को जबरन साथ लेकर घर से फरार हो गया।

देवर की कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी, धमकी देने का आरोप पीड़िता का आरोप है कि इस पूरी साजिश में उसकी सास और देवर भी पूरी तरह संलिप्त हैं। उसने पुलिस को अपने देवर के साथ मोबाइल फोन पर हुई बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर सौंपी है। रिकॉर्डिंग में देवर ने उसे पहले ही बता दिया था कि जीजा उसे छोड़कर उसके बच्चे और साली को लेकर शादी करने के इरादे से भागने की फिराक में हैं।

पीड़िता ने यह भी बताया कि विरोध करने पर देवर ने उसे धमकी दी है कि यदि ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य जेल गया, तो वे लोग उसे और उसके मायके वालों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देंगे।