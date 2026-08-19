भागलपुर: एसएम कॉलेज घाट पर गंगा में डूबने से छोटी खंजरपुर के सागर की मौत; SDRF से बदसलूकी के बाद हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, भागलपुर। तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत एसएम कॉलेज (छोटी खंजरपुर) गंगा घाट पर बुधवार को स्नान करने के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भागलपुर शहर के छोटी खंजरपुर (मकबरा) निवासी सागर कुमार के रूप में की गई है।

SDRF जवानों से की थी बदसलूकी घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और घाट पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीम ने मौके पर पहुंचकर नदी में खोजबीन शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सागर घाट के कम पानी वाले हिस्से में स्नान करने उतरा था, लेकिन अचानक पैर फिसलने और तेज बहाव की चपेट में आ जाने से वह गहरे पानी में समा गया।

शनिवार को हुआ था विवाद घटना के संबंध में बताया गया कि सागर पिछले शनिवार शाम करीब 5:35 बजे भी इसी घाट पर आया था और खतरनाक तरीके से गंगा में छलांग लगा रहा था। ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ कर्मियों ने जब उसे खतरे का हवाला देकर पानी में कूदने से रोका, तो उसने जवानों के साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया था। स्थिति बिगड़ने पर एसडीआरएफ ने डायल-112 को बुलाया था, जिसके बाद पुलिस ने समझा-बुझाकर उसे घर भेजा था। बुधवार को आखिरकार वह उसी घाट पर गहरे पानी में डूब गया।