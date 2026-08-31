भागलपुर स्टेशन का होगा कायाकल्प: फोरलेन बनेगा लोहिया पुल, भोलानाथ फ्लाईओवर से भी जुड़ेगा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सिटी मास्टर प्लान के तहत लोहिया पुल को फोरलेन करने की योजना है। लेकिन अबतक अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग की ओर से इसे मंजूरी नहीं मिल सकी है। निर्णय नहीं लिया जा सका है। स्टेशन को विकसित करने के साथ ही रेलवे ने भीड़ की समस्या को लेकर ढाई साल पहले सिटी मास्टर प्लान के तहत ट्रैफिक का प्लान भी तैयार किया गया।

मास्टर प्लान के तहत टू लेन लोहिया पुल को फोरलेन किया जाएगा। इसकी लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। इसका विस्तार मालगोदाम की ओर डिक्शन रोड और तातारपुर की जाएगी। तातरपुर की ओर विस्तार कर रेलवे अस्पताल के सामने वाले रास्ते से जोड़ा गया है।

लोहिया पुल को रेलवे और बिहार सरकार दोनों मिलकर विकसित करने की योजना बनी है। इस पुल के विस्तार होने से शहर में यातायात की समस्या का काफी हदतक समाधान होगा। वर्तमान में लोहिया पुल स्टेशन के मुख्य प्रवेश गेट के पास ही उतरता है।

ट्रेनों के समय में भीड़ बढ़ने से आवागमन की समस्या खड़ी होती है। जाम लगता है। यातायात की समस्या के निदान के लिए ही सिटी मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसमें जिला प्रशासन को भी शामिल किया गया है। लोहिया पुल की ओर दक्षिणी प्रवेश द्वार को शिफ्ट किया जाएगा। इस गेट की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी।

इससे लोगों को आने-जाने में सुविधा बेहतर होगी। इसके अलावा लोहिया पुल से तातारपुर जाने वाली मुख्य सड़क जितनी चौड़ी समानांतर सड़क रेलवे की जमीन पर बनेगी। स्टेशन चौक से सटकर चहारदीवारी हट जाएगा। चहारदीवारी के अंदर से मुख्य सड़क के समानांतर टू लेन सड़क बनेगी।

वहीं, स्टेशन चौक पर खुलने वाला मुख्य पश्चिमी प्रवेश द्वार 150 मीटर और पश्चिम में बनेगा। इसे साथ ही वर्तमान पश्चिम गेट बंद हो जाएंगा। स्टेशन में पश्चिम से प्रवेश मजार के पास होगा। यह योजना तत्कालीन मालदा डीआरएम विकास चौबे ने तैयार किया था।

इसके पहले डीआरएम ने अभियंताओं के टीम के साथ भौतिक सत्यापन किया था। इस दौरान कहां, किस तरह का काम होगा, कौन सी सुविधाएं विकसित होनी है, किस तरह का बदलाव करने से और ज्यादा बेहतर होगा इस बारे में विचार-विमर्श किया गया था।