Bhagalpur News: जमीन के नाम पर लाखों की ठगी, जन सुराज नेता का भाई विजय राय गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जमीन बेचने के नाम पर 24 लाख 20 हजार रुपये लेकर भी न तो जमीन दी गई और न ही पैसे वापस किए गए। इस मामले में जन सुराज के नेता अजय राय के भाई विजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बबरगंज थानाक्षेत्र के हसनगंज निवासी राहुल कुमार ने विजय राय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। राहुल ने पुलिस को बताया कि विजय राय ने उसे जमीन खरीदने के लिए प्रेरित किया। इस पर राहुल ने अपनी पत्नी मोनालिसा के बैंक खाते से 8 मार्च 2024 से 29 जुलाई 2024 के बीच 24 लाख 20 हजार रुपये विजय राय की पत्नी आशा देवी के खाते में ट्रांसफर किए।

जमीन बिक्री के लिए एक एग्रीमेंट भी बनाया गया था, जिसमें जमीन देने की तिथि 30 सितंबर 2024 निर्धारित की गई थी। लेकिन तय तिथि बीतने के बाद भी न तो जमीन दी गई और न ही पैसे लौटाए गए।