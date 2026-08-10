भागलपुर में कुआ पुल बना 'डेथ ट्रैप': बेयरिंग खराब, पिलर में दरार; NHAI ने खींचे हाथ, अब RCD का भरोसा, पहुंचे मंत्री

संवाद सूत्र, कहलगांव (भागलपुर)। कहलगांव नगर से सटे एनएच-80 स्थित अत्यंत जर्जर हो चुके कुआ पुल का बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ई कुमार शैलेंद्र ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने एनएचएआई (NHAI) और आरसीडी (RCD) के अभियंताओं से पुल की वर्तमान तकनीकी स्थिति की पूरी जानकारी ली।

निरीक्षण में पाया गया कि पुल के दक्षिणी हिस्से के पिलर में बीच से दरार आ गई है, बेयरिंग जाम होकर खराब हो चुके हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट गायब हैं और ऊपर की सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। 15 दिनों में हटेगा फोरलेन का हाईटेंशन तार पथ निर्माण मंत्री ई कुमार शैलेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि एनएचएआई ने इस पुल की मरम्मत से हाथ खड़े कर दिए हैं और अब यहां नया पुल ही बनेगा। हालांकि, आम लोगों की सहूलियत के लिए तत्काल हल्के और छोटे वाहनों के परिचालन हेतु पथ निर्माण विभाग (RCD) और ग्रामीण कार्य विभाग के जरिए इसकी मरम्मती कराई जाएगी। आईआईटी (IIT) की टीम से पुल की जांच कराई जा चुकी है और डीपीआर (DPR) तैयार किया जा रहा है। चार से पांच दिनों में मरम्मत कार्य शुरू होने की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।

विधायक शुभानंद मुकेश ने सौंपा मांग पत्र निरीक्षण के दौरान साथ मौजूद कहलगांव के विधायक शुभानंद मुकेश ने मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा। विधायक ने कुआ पुल की तत्काल मरम्मत, विकल्प के तौर पर बेली ब्रिज का निर्माण, एनएच-80 के मानकों के अनुरूप नए सिरे से पुल का निर्माण, कटोरिया-चांयटोला के बीच दो उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण, कहलगांव नगर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बायपास का निर्माण और बटेश्वरस्थान से कहलगांव-घोघा-सन्हौला-धोरैया होते हुए बासुकिनाथ धाम तक कांवरिया पथ बनाने की पुरजोर मांग रखी।

सबौर से मिर्जाचौकी तक बनेगा गंगा पथ विधायक के आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री ई कुमार शैलेंद्र ने बताया कि सबौर से मिर्जाचौकी तक गंगा पथ का निर्माण कराया जाएगा। फोरलेन पर भारी वाहनों के परिचालन में आ रही बाधाओं को लेकर उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन फोरलेन के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन बिजली के तारों को ऊंचा करने के लिए ऊर्जा मंत्री और महाप्रबंधक से बात की गई है, जिसे 15 दिनों में दुरुस्त कर लिया जाएगा।

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